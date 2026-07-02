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Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою: у Bloomberg розкрили подробиці

Дар'я Пшеничник
2 липня 2026, 12:35
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У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила "далекобійну оперативно-тактичну ракету".
Удары по России, баллистика
Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету / Колаж: Главред

Головне з новини:

відео дня
  • РФ заявила про збиття невідомої ракети
  • Bloomberg припускає застосування української балістики
  • Нова ракета FP-9 має дальність 850 км

Міністерство оборони країни-агресорки РФ ненароком спровокувало хвилю обговорень у західних медіа, натякнувши на появу в ЗСУ нового грізного озброєння. На нетипове зведення російського відомства звернуло увагу видання Bloomberg.

У своєму щоденному звіті оборонне відомство окупантів відзвітувало, що за останню добу російська протиповітряна оборона нібито збила "далекобійну оперативно-тактичну ракету". Традиційно для себе, росіяни задекларували й знищення семи керованих авіабомб та 602 безпілотників літакового типу.

Проте головна інтрига полягає в тому, що жодних деталей, назви чи бодай типу цієї "далекобійної ракети" у РФ не привели. Офіційний Київ також утримується від коментарів і публічно не підтверджував використання подібного озброєння.

Слід FP-9: що відомо про українську розробку

Аналітики Bloomberg пов'язують цю таємничу заяву із нещодавніми анонсами від українського оборонного сектору. Зокрема, приватна компанія Fire Point раніше оголосила, що їхня балістична ракета FP-9 вийшла на фінішну пряму перед льотними випробуваннями.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман у червні зазначав, що тести заплановані на це літо або початок осені - одразу після фінальних робіт над двигуном.

Заявлена дальність балістичної ракети FP-9 становить близько 850 кілометрів, а її головне призначення - ураження військових об'єктів у глибокому тилу ворога.

Чому це змінює правила гри

Досі основними інструментами України для ударів на великі відстані залишалися далекобійні дрони-камікадзе та модернізовані крилаті ракети. Поява власної балістики може кардинально змінити баланс сил, адже перехопити таку ціль набагато складніше.

"Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами", - резюмують журналісти видання.

Чому Україна поки не зможе запустити "конвеєр" балістичних ракет: пояснення експерта

В Україні не варто очікувати на серійне виробництво балістичних ракет до завершення війни. Про це заявив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, запускати "конвеєр" у нинішніх умовах неможливо, адже кожна ракета потребує постійного вдосконалення для обходу російської протиповітряної оборони.

"Конвеєрного виробництва до кінця війни не буде. Це треба розуміти. Тому що будь-який засіб, який ми запускаємо по ворожій території потребує постійного апгрейду. Тому що ми розуміємо, де ворог заважає нам пробивати протиповітряну оборону. Відповідно, говорити про серійне виробництво зарано", - заявив Храпчинський.

Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою: у Bloomberg розкрили подробиці
Балістична ракета FP-7 / Інфографіка: Главред

Розробка української балістики - новини за темою

Як писав раніше Главред, поява української балістичної зброї здатна суттєво вплинути на перебіг війни з Росією та посилити позиції України на міжнародній арені. Держава вже забезпечила фінансування програм із розробки балістичних ракет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point завершила успішні випробування своєї нової балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Ця розробка покликана стати більш доступною за вартістю, зберігаючи при цьому ефективність, порівнянну з американськими системами ATACMS, розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Крім того, директор компанії Fire Point Денис Штілерман зазначив, що розробка української балістичної ракети дальністю 850 км суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці. Наразі ситуація залишається під контролем.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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