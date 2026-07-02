Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо

Що стало причиною втрати гелікоптера – наразі невідомо.

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РФ втратила вертоліт Ка-52 / колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

Коротко:

Росіяни повідомили про втрату Ка-52

Ймовірно загинув льотчик гелікоптера

Російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України. Про це пише Militarnyi з посиланням на повідомлення пропагандистського Telegram-каналу.

Росіяни опублікували пост з фотографією гелікоптера і відповідним текстом він близько першої години дня за київським часом.

відео дня

Слова пропагандистів свідчать про загибель льотчика, водночас згадок про іншого члена екіпажу Ка-52 - штурмана-оператора, який зазвичай також перебуває на борту під час польотів і виконання бойових завдань, немає.

Що стало причиною втрати гелікоптера та де це сталося – поки невідомо.

Варто додати, що повідомлення пропагандистів про втрату Ка-52 також поширив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він опублікував відповідний допис у своєму Telegram-каналі, звернувши увагу на повідомлення російської сторони про втрату бойового вертольота.

"У (росіян, - ред.) мінус бойовий ударний вертоліт Ка-52. Для льотчиків окреме пекло", - написав він.

Що відомо про вертоліт Ка-52

Ка-52 "Алігатор" - це російський двомісний розвідувально-ударний вертоліт, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей, а також ведення розвідки й координації дій інших бойових машин.

Він оснащений двома співвісними гвинтами, може діяти вдень і вночі та за складних погодних умов.

Максимальна швидкість вертольота становить близько 300 км/год, а дальність польоту - приблизно 460 км.

Російські вертольоти - що відомо

Як повідомдляв Главред, 15 травня Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаір" та гелікоптер К-27 у Єйську. Що важливо, приблизна вартість лише одного літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" стартує від 40 мільйонів доларів.

5 травня російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. В РФ не розкривали деталі інциденту, але можна припустити, що екіпаж вертольота не вижив.

4 березня у Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий гелікоптер.

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Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

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