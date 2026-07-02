Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо

Марія Николишин
2 липня 2026, 14:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Що стало причиною втрати гелікоптера – наразі невідомо.
Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо
РФ втратила вертоліт Ка-52 / колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Росіяни повідомили про втрату Ка-52
  • Ймовірно загинув льотчик гелікоптера

Російська окупаційна армія втратила ще один бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України. Про це пише Militarnyi з посиланням на повідомлення пропагандистського Telegram-каналу.

Росіяни опублікували пост з фотографією гелікоптера і відповідним текстом він близько першої години дня за київським часом.

відео дня

Слова пропагандистів свідчать про загибель льотчика, водночас згадок про іншого члена екіпажу Ка-52 - штурмана-оператора, який зазвичай також перебуває на борту під час польотів і виконання бойових завдань, немає.

Що стало причиною втрати гелікоптера та де це сталося – поки невідомо.

Варто додати, що повідомлення пропагандистів про втрату Ка-52 також поширив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Він опублікував відповідний допис у своєму Telegram-каналі, звернувши увагу на повідомлення російської сторони про втрату бойового вертольота.

"У (росіян, - ред.) мінус бойовий ударний вертоліт Ка-52. Для льотчиків окреме пекло", - написав він.

Що відомо про вертоліт Ка-52

Ка-52 "Алігатор" - це російський двомісний розвідувально-ударний вертоліт, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей, а також ведення розвідки й координації дій інших бойових машин.

Він оснащений двома співвісними гвинтами, може діяти вдень і вночі та за складних погодних умов.

Максимальна швидкість вертольота становить близько 300 км/год, а дальність польоту - приблизно 460 км.

Російські вертольоти - що відомо

Як повідомдляв Главред, 15 травня Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаір" та гелікоптер К-27 у Єйську. Що важливо, приблизна вартість лише одного літака-амфібії Бе-200 "Альтаір" стартує від 40 мільйонів доларів.

5 травня російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. В РФ не розкривали деталі інциденту, але можна припустити, що екіпаж вертольота не вижив.

4 березня у Ростовській області РФ під час відбиття атаки українських безпілотників російська протиповітряна оборона, ймовірно, збила власний військовий гелікоптер.

Читайте також:

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 - радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії вертолеты
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Багато загиблих і травмованих: потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині

Багато загиблих і травмованих: потяг зіткнувся з маршруткою на Рівненщині

14:59Україна
Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо

Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо

14:07Війна
У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

13:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 21 с

Останні новини

15:30

Загрожує штраф або виселення: чому в Німеччині заборонено сушити білизну вдома

15:26

Як правильно заморозити кукурудзу на зиму — щоб зберегти її солодкий смак

15:11

Мамам на замітку: хитрий спосіб, як вибрати правильний розмір дитячого взуття

14:59

Багато загиблих і травмованих: потяг зіткнувся з маршруткою на РівненщиніФото

14:52

"Потужний вибух": популярний співак показав постраждалу квартиру після обстрілуВідео

Операція по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – ЖдановОперація по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – Жданов
14:51

Кожному варто перевірити: скільки "споживає" кондиціонер за день

14:39

Який оцет не можна використовувати для консервації: банки швидко зіпсуються

14:18

Як приготувати кукурудзу за 5 хвилин - каструля не знадобиться

14:07

Росіяни втратили бойовий вертоліт Ка-52 – що відомо

Реклама
14:04

Як правильно українською – ножиці чи ножниці: відповідь здивує багатьох

14:01

Навіщо додавати сіль у воду для заморожування — головна користь у спеку

13:50

Бив і кидався ножем: Седокова висунула звинувачення на адресу Яніса Тімми

13:41

Як відміряти борошно без ваг: безпомилковий метод від досвідченої господині

13:29

Одна дрібниця може зіпсувати холодильник: чому з'являється вода під полицямиВідео

13:27

У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

12:57

"Смерть була миттєвою": трагічно загинув народний артист України

12:53

Економія часу та грошей: як працює онлайн-бронювання товарів для мам та дітей новини компанії

12:36

Ціна перевищує 5 млн доларів: що написано в найдорожчому листі світу

12:35

Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою: у Bloomberg розкрили подробиці

12:34

Правило етикету, яке знають одиниці: як їсти морозиво

Реклама
12:27

Україну накриють грози та сильні шквали: коли погода різко зміниться

12:06

Окупанти завдали удару по автосалону Porsche під Києвом: є постраждаліФото

12:01

Китайський гороскоп на завтра, 3 липня: Мавпам — впевненість, Щурам — затишок

11:54

Звук "зниклого" міста: дивна знахідка в лісі не піддається поясненню

11:41

Варена картопля вийде в рази смачнішою: що радять додати кухарі

11:28

Не тільки знак жалоби: чому на похорон вдягають чорний одяг

11:15

Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський ударФото

11:12

"Дістала своїм ниттям": Повалій намагається повернути будинок в Україні

11:02

Ефект вразить: що потрібно засипати в унітаз увечері, щоб вранці наліт зник сам

11:01

Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

10:55

Спека повернеться з новою силою: коли очікувати температурного удару в Україні

10:53

Чотири знаки зодіаку увійдуть в "еру злодіїв": до кінця літа їх не зупинити

10:51

Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор

10:38

Крутіше омлету: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 10 хвилин

10:10

Удар РФ знищив склад MOYO у Києві: як працюватиме мережа та чи доставлятимуть замовленняФотоВідео

10:08

"Сьогодні вижили": українські зірки емоційно висловилися щодо атаки на Київ

09:54

Використовують за призначенням одиниці: яка функція червоної крапки на сковорідці

09:43

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

09:37

Літній наступ РФ провалився: в ISW розкрили реальні темпи просування окупантів

09:36

Чотири влучні удари: Генштаб підтвердив атаку на НПЗ, склад БПЛА та важливий міст

Реклама
09:06

Більшість додає постійно: з яким засобом не можна прати рушники

08:45

Удар по гіганту "Лукойла": у РФ палає один із найпотужніших НПЗ, що постачав паливо армії

08:31

Удар по Києву: ворог застосував одну з найскладніших тактик за весь час війни

07:38

РФ завдала ударів дронами та ракетами по Київщині: є "влучання" у п’яти районах та поранені

06:45

Масований удар РФ по Києву: кількість жертв постійно зростає - свіжі даніФотоВідео

06:01

Як позбутись від кротів на ділянці – єдиний спосіб, який реально допомагаєВідео

05:30

Армія РФ у Криму приречена на розгром: Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу

05:11

Навіщо французи натирають вікна крейдою у спеку: хитрий лайфхак, який дійсно працює

04:28

Три знаки зодіаку увірвуться в еру тотального везіння - хто зірве джекпот

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 21 с

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини Сум
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти