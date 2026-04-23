У Росії — вибухи та пожежі, горять нафтобази та заводи, у небі чорний дим: що відомо

Анна Ярославська
23 квітня 2026, 08:52
У Нижньогородській області постраждала нафтова переробна станція, у Самарській — нафтохімічне підприємство.
Росію атакували дрони, спалахнули пожежі
Росію атакували дрони, спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • У РФ прогриміла серія вибухів
  • У Нижньогородській області атаковано нафтобазу в Кстово — спалахнула масштабна пожежа
  • Також під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Горький"
  • У Самарській області атаковано Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат

В ніч на 23 квітня в Нижньогородській області РФ прогриміла серія вибухів після атаки дронів. За попередньою інформацією, у місті Кстово було атаковано нафтобазу. В результаті удару на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Також під удар дронів потрапила Самарська область РФ — там атаковано Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат, спалахнула пожежа.

відео дня

Атака на Нижньогородську область

Повітряну тривогу в Нижньогородській області оголосили ще ввечері 22 квітня близько 23:40. Потім через деякий час у різних районах почали гриміти вибухи.

У Кстово після атаки БПЛА почав горіти, ймовірно, один із резервуарів, пише моніторинговий канал Exilenova+.

За даними каналу, крім нафтобази в Нижньогородській області БПЛА атакували нафтоперекачувальну станцію "Горький" у селі Мешиха. Це проміжна станція, яка качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу (часто в системі "Дружба") у напрямку Білорусі/Європи або до наступного вузла НПЗ.

Зазначається, що в селі Мешиха в Кстовському районі горить щонайменше один резервуар на 50 000 м³ на НПС "Горький".

  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus
  • Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня
    Кстово - наслідки атаки БПЛА 23 квітня Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Самарську область

Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат атаковано і горить у результаті атаки на Самарську область. Про це пише російський Telegram-канал Astra зпосиланням на місцевих жителів.

Місцевий губернатор підтвердив, що в місті Новокуйбишевську атаковано промислове підприємство. За його словами, є загиблий та постраждалі.

"Триває атака ворожих безпілотників на наш регіон. У Новокуйбишевську в результаті атаки на промислові підприємства, за попередніми даними, є постраждалі. Одна людина загинула. Уламки одного з дронів ЗСУ потрапили на дах багатоквартирного будинку в Самарі. В результаті падіння уламків на вулиці є постраждалі, одна людина госпіталізована. Розгорнуто оперативний штаб. Екстрені служби приступили до роботи", — йдеться в повідомленні.

Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат атаковано, там палає
Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат атакований і горить / Фото: t.me/astrapress

Як повідомляється на сайті "Роснефти", АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" є одним з найбільших виробників продукції газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу на території Росії та Східної Європи.

На підприємстві функціонують основні виробництва базової нафтохімії: зріджених вуглеводнів, МТАЕ та бензолу, виробництво фенолу, ацетону, альфа-метилстиролу, олефінів.

"Крім того, на ННК функціонує виробництво пара-трет-бутилфенолу (ПТБФ), яке не має аналогів у Росії та країнах СНД, а також єдине в країні виробництво синтетичного етанолу", — зазначено на сайті компанії.

інфографіка, НПЗ у Росії, НПЗ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

"Попередній аналіз місця показав, що, ймовірно, під удар потрапила установка з виробництва метил-трет-амілового ефіру на АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія". Це технологічна лінія на НПЗ або нафтохімічному підприємстві, де синтезують кисневмісну добавку до бензину. Фактично – установка для виробництва присадки з нафтопродуктів і метанолу, яка підвищує ефективність палива та зменшує викиди", – пише моніторинговий канал Exilenova+.

Новокуйбишевський нафтохім
Новокуйбишевський нафтохім / t.me/exilenova_plus

Атака дронів на Феодосію – що відомо

Як писав Главред, у ніч на 23 квітня дрони атакували нафтобазу у Феодосії в тимчасово анексованому Криму. Місцеві жителі нарахували щонайменше п'ять "прильотів". Аеродром "Бельбек" також перебуває під атакою.

"Нафтобаза у Феодосії майже повністю дерусифікувала російське паливо після нічної атаки", — пише Exilenova+.

Ексіленова+
Exilenova+

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

У ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

У ніч на 20 квітня в російському Туапсе (Краснодарський край РФ) пролунали вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

В ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований і горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

У Росії — вибухи та пожежі, горять нафтобази та заводи, у небі чорний дим: що відомо

