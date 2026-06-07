Пастка замикається: дрони знищили міст до Криму, проїзд перекрито

За словами зрадника України та колабораціоніста Володимира Сальдо, водіїв перенаправляють через Красноперекопськ та Армянськ.

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Міст до Криму зазнав серйозних пошкоджень / Колаж Главред, фото: соцмережі

Ключові факти:

Повідомляється про пошкодження мосту в районі Чонгара

Рух перенаправили через Армянськ і Красноперекопськ

У Севастополі ввели обмеження на продаж пального

У районі Чонгара Генічеського району Херсонської області України по мосту, який з'єднує окуповану частину з Кримом, завдали удару дрони. В результаті в дорожньому полотні залишилася діра, а автомобілі на мосту розвертають.

Кримські пабліки пишуть, що завдано удару по мосту в районі Чонгара, рух через пункт пропуску "Джанкой" перекрито.

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За словами зрадника України та колабораціоніста Володимира Сальдо, водіїв перенаправляють через Красноперекопськ та Армянськ.

"В результаті нічної атаки БПЛА пошкоджено мостове полотно в районі населеного пункту Чонгар. Водіїв перенаправляють через Красноперекопськ і Армянськ. На місці працюють профільні служби", — заявив він.

Удар по мосту в Криму / Фото: скріншот

Тим часом у Севастополі пальне продаватимуть лише один раз на тиждень до 20 літрів за QR-кодом, попереджають окупаційні влади.

/ Инфографика: Главред

Нагадаємо, що дрони суттєво порушили логістику окупантів, заблокувавши сухопутний коридор до Криму, що створило складнощі з постачанням. Це вплинуло на військову та цивільну інфраструктуру регіону. Оперативні служби продовжують роботу з відновлення шляхів.

Зазначимо, що удар дронів по російському кораблю в Криму викликав широкий резонанс, підтверджуючи підвищений рівень активності української авіації. Відео атаки було продемонстровано угорським військовим експертом. Інцидент підкреслює вразливість об'єктів у регіоні.

Як раніше повідомляв Главред, Сили спеціальних операцій взяли під вогневий контроль сухопутний коридор окупантів до Криму, що істотно підвищило тиск на ворожі війська. Це створило нові виклики для їхньої логістики та стратегії оборони, погіршуючи поточну ситуацію.

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