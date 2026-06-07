В Україні стрімко ростуть ціни на ключовий продукт - скільки коштуватиме влітку

Експертка розповіла, що хліб в Україні дорожчає швидше, ніж у 2025-му.

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Хліб в Україні дорожчає швидше / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Хліб у червні 2026 року прискорено зростає

Подорожчання хлібобулочних виробів у 1,5–2 раза вище, ніж торік

У червні очікується подальше зростання цін на 3-5%

У червні 2026 року в Україні фіксується швидше зростання цін на хліб порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна в коментарі 24 Каналу.

Черемісіна зазначає, що у 2026 році щомісячне подорожчання хлібобулочних виробів у 1,5-2 раза перевищує минулорічні показники. Для порівняння, у 2025 році хліб дорожчав у середньому до 2% на пшеничний вищого ґатунку, до 1,3% - на житній, а батон - до 1%.

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Попри зростання собівартості, виробники не можуть повністю перекласти витрати на споживача через чутливість попиту на соціальні сорти хліба, тому підвищення цін відбувається поступово. Основними факторами зростання залишаються підвищення вартості енергоресурсів, електроенергії для бізнесу та витрат на логістику.

На скільки подорожчав хліб з початку 2026 року

Від початку 2026 року в Україні вже зафіксовано зростання цін:

пшеничний хліб вищого ґатунку — 64,55 грн/кг (+6,6%);

хліб першого ґатунку — 53,42 грн/кг (+9,4%);

житній хліб — 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон (500 г) — 32,47 грн (+5,4%).

У травні ціни додатково зросли ще на 1,9-3,5% залежно від виду продукції.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на хліб у червні

За оцінками Черемісіною, у червні очікується подальше подорожчання хліба. Пшеничний хліб вищого ґатунку може подорожчати на на 3-5% до 66-67 грн/кг, хліб першого ґатунку - близько 55 грн/кг, житній - 56-57 грн/кг, батон - 33-34 грн за 500 г.

Що буде з цінами на продукти в червні - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що у червні формування цін на продукти залежатиме одразу від кількох ключових факторів - надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та рівня споживчого попиту.

Експерт очікує, що надходження овочів нового врожаю на ринок може частково стримати зростання цін або навіть призвести до здешевлення окремих продуктів. Загалом, за його оцінкою, цінова ситуація в червні буде залежати від балансу попиту і пропозиції, а також можливого сезонного сплеску попиту на окремі товари.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні фіксуються різноспрямовані зміни цін на овочі. Частина продуктів дешевшає через сезонне збільшення пропозиції, тоді як інші — продовжують дорожчати.

Зокрема, тепличні огірки подешевшали на тлі зростання постачання від місцевих виробників. Наразі їх продають по 35-65 грн/кг, що приблизно на 17% менше, ніж тиждень тому.

Водночас продовжує зростати ціна на цибулю. За даними Мінфіну, на початку червня середня вартість ріпчастої цибулі піднялася з 12,34 грн/кг у травні до 14,93 грн/кг, а синьої — з 31,55 грн/кг до 46,99 грн/кг.

Разом із тим дешевшає капуста нового врожаю. Через активний збір і збільшення пропозиції її вартість знизилася до 11–18 грн/кг, що приблизно на 22% менше, ніж тижнем раніше.

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Про персону: Світлана Черемісіна Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

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