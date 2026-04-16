Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

У "Азові" заявляють про активне ураження російської логістики українськими безпілотниками в глибокому тилу навколо тимчасово окупованого Донецька.

Українські військові заявили про початок контролю над логістикою РФ на виїздах з Донецька

Військові "Азову" взяли Донецьк в дронову облогу

Логістика ворога зазнає системного ураження

Українські дрони взяли під контроль логістику російських окупаційних військ в тимчасово окупованому Донецьку. Про початок блокади російської логістики повідомив 1-й корпус НГУ "Азов" у Telegram.

В "Азові" повідомили, що пілоти ударних безпілотників уражають російську логістику в глибокій оперативній зоні, контролюючи ключові шляхи постачання навколо Донецька.

Зазначається, що в районах Зугреса, Андріївки, Старобешевого, Горлівки, Лисичанська та на Донецькій кільцевій дорозі активно працюють українські БПЛА, що, за оцінкою підрозділу, свідчить про проблеми в системі російського контролю повітряного простору.

"Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться дорогами навколо Донецька, будуть знищуватись. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії розглядають щонайменше три можливі сценарії подальшого ведення війни проти України — від поступового заморожування конфлікту до переходу в формат гібридного протистояння з країнами НАТО. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Наприкінці березня українські військові зірвали спробу російських сил різко посилити наступ на Лиманському напрямку. Як зазначив очільник пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данило Положухно, перші атаки противника завершилися невдачею та обернулися для нього значними втратами.

Водночас масований удар Росії в ніч на 16 квітня, за словами президента України Володимира Зеленського, свідчить про необхідність посилення тиску на агресора та виключає можливість пом’якшення санкцій.

Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

