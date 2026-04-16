Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

Юрій Берендій
16 квітня 2026, 19:18
У "Азові" заявляють про активне ураження російської логістики українськими безпілотниками в глибокому тилу навколо тимчасово окупованого Донецька.
Українські військові заявили про початок контролю над логістикою РФ на виїздах з Донецька

Про що йдеться у матеріалі:

  • Військові "Азову" взяли Донецьк в дронову облогу
  • Логістика ворога зазнає системного ураження

Українські дрони взяли під контроль логістику російських окупаційних військ в тимчасово окупованому Донецьку. Про початок блокади російської логістики повідомив 1-й корпус НГУ "Азов" у Telegram.

В "Азові" повідомили, що пілоти ударних безпілотників уражають російську логістику в глибокій оперативній зоні, контролюючи ключові шляхи постачання навколо Донецька.

відео дня

Зазначається, що в районах Зугреса, Андріївки, Старобешевого, Горлівки, Лисичанська та на Донецькій кільцевій дорозі активно працюють українські БПЛА, що, за оцінкою підрозділу, свідчить про проблеми в системі російського контролю повітряного простору.

"Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться дорогами навколо Донецька, будуть знищуватись. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", - йдеться у повідомленні.

Відео дивіться на нашому каналі в Telegram.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії розглядають щонайменше три можливі сценарії подальшого ведення війни проти України — від поступового заморожування конфлікту до переходу в формат гібридного протистояння з країнами НАТО. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Наприкінці березня українські військові зірвали спробу російських сил різко посилити наступ на Лиманському напрямку. Як зазначив очільник пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данило Положухно, перші атаки противника завершилися невдачею та обернулися для нього значними втратами.

Водночас масований удар Росії в ніч на 16 квітня, за словами президента України Володимира Зеленського, свідчить про необхідність посилення тиску на агресора та виключає можливість пом’якшення санкцій.

Інші новини:

Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Донецька Азов новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти