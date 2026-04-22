Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

Василь Малюк розповів про продовження роботи у сфері безпеки та участь в операціях проти РФ.

Колишній очільник СБУ продовжує координувати асиметричні операції / Колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс президента України

Коротко:

Малюк уперше з’явився на публіці після кадрових змін

Ексголова СБУ анонсував роботу над докторською дисертацією

Спецоперації в тилу РФ тривають у різних середовищах

Колишній керівник Служби безпеки України Василь Малюк уперше після кадрових змін з’явився в публічному просторі та прокоментував свою подальшу діяльність. Про це він розповів у коментарі для ТСН.

За його словами, він і надалі залишається залученим до роботи у сфері безпеки та оборони, зокрема до координації так званих асиметричних дій проти російських сил.

"Я точно не політик і зараз займаюся війною — організацією та проведенням асиметричних ударів по РФ. Це робота на морі, в повітрі та в тилу противника", — зазначив Малюк.

Він додав, що такі операції, за його оцінкою, завдають суттєвих економічних втрат Російській Федерації.

Водночас колишній очільник СБУ утримався від прогнозів щодо розвитку війни, пояснивши це складністю та багатофакторністю процесів. За його словами, українське військово-політичне керівництво продовжує працювати над стабілізацією ситуації на фронті та наближенням завершення бойових дій.

Окремо Малюк повідомив, що планує зосередитися на науковій діяльності та працює над докторською дисертацією. Вона стосуватиметься використання організованої злочинності іноземними спецслужбами для підриву державної безпеки України.

Також він згадав про низку резонансних спеціальних операцій, які в інформаційному просторі пов’язують із діяльністю українських спецслужб, та наголосив на їхньому впливі на ресурсні можливості Росії. Водночас окремі озвучені ним дані щодо втрат противника та результатів операцій не мають незалежного підтвердження.

Відставка Василя Малюка - що відомо

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант Василь Малюк залишає посаду керівника Служби безпеки України. Проте він продовжуватиме роботу в системі Служби. Про це Василь Малюк написав у своїй колонці на сайті "24 каналу".

Крім того, Верховна Рада 13 січня звільнила Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони (265 "за"), Михайла Федорова з посади Міністра цифрової трансформації (270 "за") та Василя Малюка з посади голови СБУ (235 "за").

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив 5 січня, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України. Глава держави подякував Малюку за роботу та доручив йому зосередитися на розвитку українських асиметричних операцій проти Росії.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні.

