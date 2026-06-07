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РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо

Руслана Заклінська
7 червня 2026, 12:19
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Президент заявив, що Росія свідомо вдарила по об’єкту ядерної інфраструктури України.
РФ вдарила по сховищу ядерного пального біля Чорнобиля: що відомо
Влучання у сховище ядерного палива в Чорнобилі / Колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Що відомо:

  • Біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного пального
  • Дрон пошкодив будівлю приймання контейнерів
  • Постраждалих немає, радіаційний фон у нормі

У ніч на 7 червня російські війська атакували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Після удару виникла пожежа. Про це повідомив Енергоатом.

За даними компанії, близько 02:10 ворожий ударний безпілотник атакував майданчик ЦСВЯП. Він розташований поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС.

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"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - наголосили в "Енергоатомі".

Унаслідок влучання частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Водночас у компанії наголосили, що відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося.

Після удару виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Вогонь вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати. Постраждалих серед персоналу немає.

За офіційними даними, радіаційний фон на території об’єкта залишається в межах норми. Фахівці продовжують моніторинг ситуації та взаємодіють із відповідними державними службами.

Подробиці від Генштабу

У Генштабі ЗСУ підтвердили пряме влучання дрона та зазначили, що на місці виявлено залишки БПЛА типу "Shahed".

"Зазначений об'єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Чорнобильську АЕС
Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

У Генштабі наголосили, що атака є черговим актом ядерного терору з боку Росії та частиною системної політики створення загроз для об’єктів атомної енергетики України та Європи. Також зазначається, що протягом повномасштабної війни російські сили неодноразово використовували маршрути польоту ракет і дронів поблизу ядерних об’єктів, створюючи ризики масштабних радіаційних аварій.

"Збройні Сили України наголошують, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на російську федерацію. Міжнародна спільнота має надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи", - додали в Генштабі.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська здійснили черговий удар по території поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Він назвав атаку "надзвичайно підлою" та підкреслив, що Росія свідомо цілилася по ядерній інфраструктурі.

"Об’єкт надзвичайно критичної інфраструктури. І надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося. Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що наразі не зафіксовано перевищення радіаційного фону. Водночас він підкреслив, що російські дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці.

"Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", - підкреслив він.

Президент також повідомив, що лише цієї ночі російські удари були завдані по цивільних об’єктах у 13 областях України. За його словами, протягом останнього тижня Росія випустила по Україні 88 ракет, понад 3250 ударних безпілотників та близько 1800 керованих авіабомб.

Удари РФ по АЕС - новини за темою

Як повідомляв Главред, поблизу Запорізької АЕС внаслідок удару безпілотника загинув співробітник станції. У МАГАТЕ наголосили, що удари поблизу ядерних об’єктів становлять загрозу ядерній безпеці та не повинні відбуватися.

Внаслідок російських ударів 7 лютого українські атомні електростанції були змушені знизити генерацію електроенергії, а один із енергоблоків автоматично відключився, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, РФ атакувала об’єкти, від яких залежить робота АЕС, створюючи загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

Крім цього, у ніч на 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Існувала потенційна загроза витоку радіоактивних речовин. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано.

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Про джерело: Енергоатом

Компанія Енергоатом є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми).

ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії.

Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

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