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"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для нього

Христина Трохимчук
7 червня 2026, 14:07
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Артистка відпочиває з коханим та дітьми.
Наталія Могилевська — чоловік
Наталія Могилевська — чоловік / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чоловік Наталії Могилевської святкує день народження
  • Як його привітала співачка

Відома українська співачка Наталія Могилевська зробила розкішний подарунок коханому на честь його дня народження. Артистка з родиною вирушила на відпочинок до Одеси, про що розповіла в Instagram.

Пара з дітьми зупинилася в розкішному готелі. Могилевська провела екскурсію по номеру, головною особливістю якого стало джакузі прямо в кімнаті. На одному з кадрів Наталія випадково засвітила чоловіка, який відпочивав під час її розслаблення у воді.

відео дня
Наталія Могилевська з чоловіком відпочиває в Одесі
Наталія Могилевська з чоловіком відпочиває в Одесі / скрін з відео

"Ми в Одесі. Приїхали сім'єю трохи відпочити і відсвяткувати одну подію. У мого чоловіка день народження. Ми взяли номер з дітьми. Зі святом тебе, коханий", — привітала коханого співачка.

Наталія та Валентин взяли з собою і дітей. На відео артистки можна було побачити її молодшу доньку Соню, яка із задоволенням гралася на пляжі і навіть намалювала на піску сердечко.

Наталія Могилевська з донькою
Наталія Могилевська з донькою / скрін з відео

"Літо, Одеса і кілька днів разом із родиною. Іноді для щастя потрібно просто змінити ритм і побути поруч із найріднішими", — підсумувала Могилевська.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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