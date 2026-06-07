"Разом із сім'єю": Могилевська показала чоловіка та сюрприз для нього

Ви дізнаєтеся:
- Чоловік Наталії Могилевської святкує день народження
- Як його привітала співачка
Відома українська співачка Наталія Могилевська зробила розкішний подарунок коханому на честь його дня народження. Артистка з родиною вирушила на відпочинок до Одеси, про що розповіла в Instagram.
Пара з дітьми зупинилася в розкішному готелі. Могилевська провела екскурсію по номеру, головною особливістю якого стало джакузі прямо в кімнаті. На одному з кадрів Наталія випадково засвітила чоловіка, який відпочивав під час її розслаблення у воді.
"Ми в Одесі. Приїхали сім'єю трохи відпочити і відсвяткувати одну подію. У мого чоловіка день народження. Ми взяли номер з дітьми. Зі святом тебе, коханий", — привітала коханого співачка.
Наталія та Валентин взяли з собою і дітей. На відео артистки можна було побачити її молодшу доньку Соню, яка із задоволенням гралася на пляжі і навіть намалювала на піску сердечко.
"Літо, Одеса і кілька днів разом із родиною. Іноді для щастя потрібно просто змінити ритм і побути поруч із найріднішими", — підсумувала Могилевська.
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Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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