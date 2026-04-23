П'ять "ударів" і пожежа: дрони завдали удару по нафтобазі у Феодосії

Коротко:
- В окупованому Криму пролунали вибухи
- Під атакою дронів опинилася нафтобаза у Феодосії
- Також повідомляється про атаку на аеродром "Бельбек"
- Офіційних коментарів української сторони поки немає
В ніч на 23 квітня ударні дрони атакували нафтобазу у Феодосії в тимчасово анексованому Криму. Місцеві жителі нарахували щонайменше п'ять "прильотів".
Як видно на відео, яке оприлюднив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, на підприємстві спалахнула пожежа.
"Крим, Феодосія, Сили оборони ударними БПЛА вразили місцеву нафтобазу. Добивають", — йдеться у підписі до відео.
Telegram-канал Кримський вітер повідомив, що мешканці Феодосії нарахували щонайменше п'ять ударів по нафтобазі.
"Горить нафтобаза у Феодосії, повідомляють підписники", — йдеться у повідомленні.
Також на каналі повідомляють, що аеродром "Бельбек" також перебуває під атакою.
Довідка. Бельбек — це аеродром спільного базування на північному заході Севастополя (поблизу Любимівки), який з 2014 року використовується виключно як військова авіабаза ВКС РФ. Цивільні рейси не здійснюються, пише Вікіпедія.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки БПЛА по нафтобазі у Феодосії.
Удари по НПЗ у Феодосії — новини
Як писав Главред, 7 жовтня 2025 року в окупованому Криму прогриміли вибухи. Півострів атакували дрони. В результаті атаки у Феодосії загорілася нафтобаза.
Після атаки українських дронів Феодосійський нафтоналивний термінал горів кілька діб.
У ніч на 13 жовтня в Криму знову прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. В результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.
Супутникові знімки підтвердили серйозні руйнування на нафтопереробному заводі у Феодосії. В результаті двох українських ударів, завданих 7 і 13 жовтня, було повністю знищено 11 паливних резервуарів. Крім того, ще кілька отримали серйозні пошкодження і, найімовірніше, відновленню не підлягають.
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об'єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
