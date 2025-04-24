У Польщі заявили, що Україна має піти на поступки РФ, щоб досягти миру

Президент Польщі вірить у здатність Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

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Дуда заявив, що переможців у війні в Україні не має бути / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Дуда:

Мир в Україні вимагатиме компромісів з обох сторін

Крім США ніхто не може зупинити війну

Війна виснажує Росію

Лише США мають силу зупинити країну-агресорку Росію, але при цьому обом сторонам конфлікту доведеться погодитися на компроміси. Про це в інтерв'ю Euronews заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, американський президент Дональд Трамп єдиний, хто справді має сили покласти край повномасштабній війні в Україні завдяки своїй рішучості.

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Водночас Дуда вважає, що майбутня мирна угода буде вимагати болісних компромісів, як і зі сторони РФ, так і з боку України. На тлі цієї заяви президент Польщі закликав партнерів до відновлення трансатлантичної співпраці, щоб забезпечити довгострокову стабільність в регіоні.

"Тільки американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін... Але, можливо, саме це зробить його міцним", - зазначив він.

Польський лідер додав, що мир має бути встановлено таким чином, щоб ні Україна, ні Росія не могли заявити, що виграли війну, але у якій мірі Київ має поступитися наразі він не готовий відповісти.

"Війна виснажує Росію, Володимир Путін грає в ризиковану гру. Ця війна виснажує Україну жахливим чином", - підсумував Дуда.

Позиція Польщі щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що радник польського прем'єра Павел Коваль заявив, що мирні перемовини щодо завершення розв'язаної Росією війни проти України не повинні призвести до історичної помилки і визнання окупованих територій "російськими".

Раніше президент Анджей Дуда вже заявляв, що президенту США під силу завершити цю війну. Дуда зазначив, що американський президент знає, куди бити, щоб було боляче.

Напередодні також Дуда розкритикував президента України за словесну перепалку із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Коли мова йшла про закінчення війни в Україні, на думку президента Польщі, слова Зеленського були з надмірними емоціями, спричиненими "надзвичайно серйозними питаннями життя і смерті України".

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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