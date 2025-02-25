'Сказав зайве слово': Дуда розкритикував Зеленського за відповідь Трампу

Зеленський надто емоційно відповів на звинувачення від президента Трампа.

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Дуда розкритикував Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

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Дуда розкритикував публічну суперечку між Трампом і Зеленським

На його думку, Зеленський сказав одне зайве слово

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що український лідер Володимир Зеленський сказав "щонайменше одне зайве слово", відповідаючи на звинувачення від президента США Дональда Трампа. Про це Дуда заявив у програмі Гість подій на каналі Polsat.

Зокрема, він розкритикував публічні звинувачення між Трампом і Зеленським, назвавши цей обмін думками "нехарактерним, абсолютно непотрібним і досить гострим".

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На думку Дуди, слова Зеленського були з надмірними емоціями, спричиненими "надзвичайно серйозними питаннями життя і смерті України".

"Я розумію, що є емоції. Володимир Зеленський, безумовно, сказав щонайменше одне зайве слово. Це було зайвим", - підкреслив Дуда.

Суперечка між Зеленським і Трампом - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану та наступу росіян на фронті та назвав його диктатором. Він також стверджував, що Зеленський нібито має вкрай низьку підтримку в українських опитуваннях, а єдине, що йому вдається добре, – це маніпулювати Байденом.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація Дональда Трампа про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії.

Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг президента України Володимира Зеленського від критики Дональда Трампа. Публічні звинувачення у сторону президента США нібито лише погіршать ситуацію.

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Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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