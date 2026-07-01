У Пензі дрони атакували інститут, який розробляє датчики для "Іскандерів"

Безпілотники завдали удару по кільком великим підприємствам у Пензі, повідомляють монітори.

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Дрони атакували стратегічний завод у Пензі: після вибухів піднявся дим / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Вранці в російській Пензі пролунали вибухи і піднявся густий дим

Під удар дронів потрапили місцевий підшипниковий завод і фабрика "Маяк"

Також атаковано АТ "НДІФВ"

Вранці 1 червня в російській Пензі пролунали вибухи. Над містом піднялися стовпи диму. Перед цим у регіоні було оголошено про небезпеку атаки БПЛА.

Місцевий губернатор Олег Мельниченко повідомив, що в Пензенській області уламки БПЛА пошкодили лінії електропередач.

відео дня

"Уламки БПЛА пошкодили лінії електропередач і впали на недобудовану будівлю. Постраждалих немає. На місці події працюють служби екстреного реагування, усуваючи наслідки", - написав він.

Атака дронів на Пензу / Фото: Exilenova+

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що в Пензі під удар потрапив державний підшипниковий завод. Там спалахнула пожежа. У мережі з’явилися фото та відео.

Пензу атакували БПЛА / Фото: Exilenova+

Зазначимо, що Пензенський підшипниковий завод (відомий як ГПЗ) - великий виробник широкого спектру кулькових та спеціальних підшипників.

Дивіться відео - У Пензі спалахнула пожежа після атаки дронів:

Крім того, у Пензі, ймовірно, зазнала удару фабрика ВАТ "Маяк", пише Exilenova+. Це одне з найстаріших і найбільших паперових підприємств Росії, засноване в 1850 році . Фабрика спеціалізується на виробництві паперу для гофрування, картону, паперу для письма та друку, шпалер і шкільних зошитів.

У Пензі видно дим / Фото: t.me/exilenova_plus

Пізніше аналітики проаналізували кадри з Пензи та повідомили, що в місті під удар потрапив Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань.

Підприємство є розробником датчиків надлишкового та абсолютного тиску, а також датчиків лінійного та кутового руху для авіаційної техніки. Продукція використовується в літаках, вертольотах та зразках озброєння, зокрема, МБР "Булава", "Тополь-М", "Синева" та ракетних комплексах "Іскандер". Входить до складу держкорпорації "Роскосмос".

Постачає датчики тиску для двигунів крилатих ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, а також датчики та вимірювальні системи для Су-34. Для Су-57 виробляє датчики абсолютного тиску ДАВ-096, системи індикації температури та охолодження коліс СІТУОК-01 і системи контролю параметрів шасі СКПШ-01.

Перебуває під санкціями США та України.

Фото: t.me/exilenova_plus

Атаки на тил окупантів - новини

Як писав Главред, у ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно стовпи чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

Вранці 16 червня дрони атакували Москву. Монітори повідомляли про десятки дронів у небі над Московською областю. Під удар дронів потрапив Московський НПЗ у Капотні, який розташований за 15 км від Кремля.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Московському нафтопереробному заводу, розташованому в районі Капотні на південному сході столиці РФ.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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