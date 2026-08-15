"Богиня краси": Нікітюк у піджаку на голе тіло похвалилася фігурою

38-річна телеведуча знялася у відвертому образі.

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Леся Нікітюк - нова фотосесія / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

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Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії

Як на знімки відреагували українські зірки

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новою ефектною зйомкою. 38-річна зірка продемонструвала в Instagram підтягнуту фігуру та відмінну фізичну форму через рік після того, як вперше стала мамою.

Нікітюк опублікувала серію знімків у відвертому діловому стилі. Перед камерою Леся позувала в класичних чорних брюках і приталеному жакеті, одягненому прямо на голе тіло. Розкішний образ доповнили зачіска з легкими локонами та виразний макіяж з акцентом на очі.

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Леся Нікітюк продемонструвала фігуру / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ці знімки привернули особливу увагу публіки, адже в червні 2025 року ведуча народила первістка - сина Оскара, батьком якого став військовослужбовець Дмитро Бабчук. Через рік Леся з легкістю продемонструвала плоский живіт і тонку талію.

Підписники зірки миттєво засипали її захопленими коментарями та компліментами. Чудовий вигляд ведучої відзначили й відомі особистості: Даша Астаф’єва, Надя Дорофєєва, Володимир Ярославський, Вікторія Маремуха та Таня Парфільєва.

Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

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Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Філіп Кіркоров втратив самоконтроль на одному зі світських заходів. У відповідь на запитання про можливе завершення кар’єри та вихід на пенсію 59-річний скандальний співак влаштував емоційну сцену зі сльозами.

Також Брюс Вілліс підтримав доньку Таллулу в день її весілля з музикантом Джастіном Ейсі. На опублікованих чорно-білих знімках легендарний голлівудський актор позує поруч із молодятами, викликаючи щире розчулення у шанувальників.

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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