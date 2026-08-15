"Богиня краси": Нікітюк у піджаку на голе тіло похвалилася фігурою

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Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новою ефектною зйомкою. 38-річна зірка продемонструвала в Instagram підтягнуту фігуру та відмінну фізичну форму через рік після того, як вперше стала мамою.
Нікітюк опублікувала серію знімків у відвертому діловому стилі. Перед камерою Леся позувала в класичних чорних брюках і приталеному жакеті, одягненому прямо на голе тіло. Розкішний образ доповнили зачіска з легкими локонами та виразний макіяж з акцентом на очі.
Ці знімки привернули особливу увагу публіки, адже в червні 2025 року ведуча народила первістка - сина Оскара, батьком якого став військовослужбовець Дмитро Бабчук. Через рік Леся з легкістю продемонструвала плоский живіт і тонку талію.
Підписники зірки миттєво засипали її захопленими коментарями та компліментами. Чудовий вигляд ведучої відзначили й відомі особистості: Даша Астаф’єва, Надя Дорофєєва, Володимир Ярославський, Вікторія Маремуха та Таня Парфільєва.
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Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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