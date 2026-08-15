У чому піти на весілля: модні сукні для вишуканого образу

Андре Тан продемонстрував красиві та модні сукні, в яких можна піти на весілля як гостя.

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У чому піти на весілля / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

У якій сукні йти на весілля

Трендові сукні для гості на весіллі

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно підібрав поєднання кольорів, що цього літа виглядають максимально дорого, назвав трендові образи, які варто одягнути, якщо вас запросили на весілля.

Про це знаменитість написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Розбираємо, які кольори, силуети та деталі варто обирати цього літа, щоб виглядати ефектно, стильно та доречно на будь-якому весіллі", - каже дизайнер.

Квіти

Об'ємні квіти на сукнях або великі квіткові аплікації роблять образ жіночним, ніжним, вишуканим і незабутнім.

Андре Тан назвав трендові моделі суконь / Скріншот

Колір

Для весілля під відкритим небом варто вибрати пастельні кольори: рожевий, пудровий, фісташковий, блакитний, навіть абрикосовий. "А якщо хочеться справити враження, то цього сезону в тренді - насичений синій, зелений і жовтий", - каже Тан.

Андре Тан назвав трендові моделі суконь / Скріншот

Драпірування

За словами Андре Тана, драпірування - це магія для фігури. Воно красиво підкреслює силует і приховує недоліки. І створюється ефект дорогої дизайнерської сукні.

Андре Тан назвав трендові моделі суконь / Скріншот

Формат весілля

Дизайнер зазначає, що для весілля на природі слід звертати увагу на легкі тканини та зручне взуття.

Для вечірньої церемонії - структуровані силуети, елегантні аксесуари.

Андре Тан назвав трендові моделі суконь / Скріншот

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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