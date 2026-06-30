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Росія готує новий масований удар по Україні – яка область стане ціллю

Юрій Берендій
30 червня 2026, 22:01
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Українців закликали бути особливо уважними до повітряних тривог через загрозу можливої масованої комбінованої атаки Росії.
Росія готує новий масований удар по Україні – яка область стане ціллю
Росія готує новий масований удар по Україні - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Ключові тези:

  • Українців закликають не ігнорувати нічні тривоги
  • Моніторингові канали зафіксували ознаки підготовки атаки РФ
  • Основними цілями комбінованого удару можуть стати Київ і область

Країна-агресорка Росія готує новий масований удар по території України. Атака може відбутись в ніч на 1 липня. Про це повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі можливий масований російський удар по українських регіонах. Закликаю жителів Херсонщини бути уважними, реагувати на сигнали повітряної тривоги та у разі загрози переходити до безпечних місць. Бережіть себе та своїх близьких", - повідомив Прокудін.

відео дня
Росія готує новий масований удар по Україні – яка область стане ціллю
/ Скріншот

Із подібним зверненням виступив і міський голова Івано-Франківська, який також закликав жителів не втрачати пильності.

"Будьте уважні до нічної можливої тривоги!", - зазначив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Також реагувати на тривоги закликав глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

"Максимально уважно ставтеся до тривог", - попередив він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Тим часом моніторингові канали повідомляють про ознаки можливої підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки. За їхніми даними, противник може використати стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.

Зокрема, йдеться про готовність до застосування до семи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, до трьох Ту-160, п'яти винищувачів МіГ-31К, двох ракетоносіїв, десятків балістичних і крилатих ракет, а також приблизно 1200 безпілотників різних типів. Серед можливого озброєння також називають ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", "Іскандер-М" і гіперзвукові "Циркон".

За інформацією моніторів, атака може тривати протягом двох діб. Основною ціллю, за їхньою оцінкою, можуть стати Київ і Київська область.

Водночас автори моніторингових каналів припускають, що перед основним комбінованим ударом Росія може вдатися до масштабного нальоту ударних та імітаційних безпілотників у напрямку західних областей України.

На їхню думку, це може використовуватися для відволікання уваги та перевантаження системи протиповітряної оборони перед можливими пусками ракет по інших напрямках.

Росія готує новий масований удар по Україні – яка область стане ціллю
Звідки і якими типами ракет РФ завдає удари по Україні / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила атаки по Україні - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що останнім часом Росія значно посилила масштаби та інтенсивність атак на Київ і інші українські міста. На його думку, така тактика свідчить про складне становище Кремля. Експерт вважає, що в російському політичному керівництві наростає паніка, а Москва намагається будь-якою ціною відновити паритет і повернути собі перевагу, зокрема у сфері безпілотних технологій.

Жданов також наголосив, що останні удари стали не лише масштабнішими, а й тривалішими за часом. За його оцінкою, Росія використовує для атак практично весь наявний арсенал ракет і безпілотників, який може оперативно залучити.

"А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - пояснив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. За повідомленням є загиблі та поранені внаслідок влучання. Внаслідок атаки загинуло три людини, ще 23 отримали поранення.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв про серію масованих атак РФ по кількох регіонах України. За офіційною інформацією, масовані удари по Україні охопили Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Сумщину, Одещину, Чернігівщину, Херсонщину та Харківщину.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів деталі ударів по Запоріжжю і пошкодження цивільної інфраструктури. За його словами, під ударом опинився дитсадок та інші об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, одна людина загинула, кількість поранених зросла до дев'яти.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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