РФ здійснила масовану атаку на АЗС у Дніпропетровській області: є загибла та поранені

Коротко:
- Окупанти атакували п’ять АЗС у Дніпропетровській області
- В результаті обстрілу одна жінка загинула, а троє - отримали поранення
- На заправках спалахнули пожежі та пошкоджено обладнання
У ніч на 1 липня окупанти атакували п'ять АЗС у Дніпропетровській області. Одна жінка загинула, ще троє - отримали поранення.
Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, одна з поранених перебуває в лікарні. Дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.
"Усюди пошкоджено обладнання. Спалахнули пожежі", - додали в ОВА.
Зазначимо, що минулої ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Дніпра.
Ганжа уточнив, що 11 ударних БпЛА ворога збили цієї ночі сили ППО у небі над Дніпропетровщиною.
Атаки РФ на Дніпропетровщину - новини
Як писав Главред, у ніч на 21 червня війська РФ понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області авіабомбами, безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.
18 червня російські війська завдали балістичного удару по Дніпру. В результаті атаки поранено дев’ять осіб, загинув чоловік.
Упродовж 2 червня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Під ворожими атаками опинилися п’ять районів регіону. Окупанти застосовували безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби. В результаті обстрілів є загиблі, десятки поранених та значні руйнування цивільної інфраструктури.
Росія готує новий масований удар по Україні
Моніторингові канали повідомляють про ознаки можливої підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки. За їхніми даними, противник може задіяти стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.
За інформацією спостерігачів, атака може відбутися впродовж двох діб. Основною ціллю, ймовірно, стануть Київ та Київська область.
Водночас автори моніторингових каналів припускають, що перед основним комбінованим ударом Росія може вдатися до масштабного нальоту ударних та імітаційних безпілотників у напрямку західних областей України.
На їхню думку, це може використовуватися для відволікання уваги та перевантаження системи протиповітряної оборони перед можливими запусками ракет у інших напрямках.
Інші новини:
- ЗСУ вразили два ключові мости для армії РФ: у Генштабі розкрили подробиці
- РФ атакує Запоріжжя, під ударом дитячий садок: що відомо про кількість жертв і наслідки
- РФ може розпочати наступ з півночі: Сирський попередив, яка область під загрозою
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред