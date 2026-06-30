РФ може розпочати наступ з півночі: Сирський попередив, яка область під загрозою

За словами Головнокомандувача, російський диктатор Путін наказав своєму генеральному штабу прорахувати всі можливі варіанти наступу.

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Сырский, ВСУ / Коллаж: Главред, фото:facebook.com/GeneralStaff.ua

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Найімовірніший напрямок нового наступу РФ - Чернігівщина

Мета Росії - розтягнути українські резерви

Повторний удар із Білорусі малоймовірний

Російське військове керівництво розробляє кілька сценаріїв нових наступальних операцій проти України з північного напрямку. Наразі найбільша загроза фіксується не з боку Білорусі, а безпосередньо з території РФ у напрямку однієї з прикордонних областей. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Стратегія Кремля: розтягнути фронт та виснажити резерви

За словами Головнокомандувача, російський диктатор Володимир Путін наказав своєму генеральному штабу прорахувати всі можливі варіанти наступу, включно зі спробами повторного наступу на Київ чи інші регіони. Проте головна мета ворога зараз - не миттєве захоплення столиці, а тактичне розтягування українських сил.

Ворог хоче змусити Сили оборони України перекинути підрозділи з ключових ділянок фронту (де ЗСУ ведуть активні дії) на захист північних кордонів, тим самим позбавивши Україну стратегічних резервів.

Куди саме може вдарити ворог

Українське командування виділяє два основних сценарії, які розглядає РФ, проте оцінює їхню ймовірність по-різному:

Наступ з території Брянської області (РФ) на Чернігівщину - найімовірніший сценарій.

"Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області...на Чернігівську область", - зазначив Сирський.

Удар з території Білорусі на Київ . Цей план також опрацьовується російським генштабом, проте його реалізація малоймовірна. Головком ЗСУ зазначив, що керівництво Білорусі навряд чи знову погодиться надати свою територію як плацдарм для прямої агресії. Водночас Україна чітко враховує цей ризик і тримає оборону на контролі.

Наразі Сили оборони України володіють повною інформацією про плани ворога та вживають відповідних заходів для протидії потенційним загрозам на північних рубежах.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Де на фронті можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, DeepState попередили про загрозу для Костянтинівки. Аналітики відзначили різке загострення ситуації навколо міста. За їхніми даними, противник вийшов на околиці Костянтинівки і намагається перерізати логістичні маршрути для відрізання міста від постачання.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про відновлення активності ворога на південних напрямках. За його словами, ворог нарощує тиск біля Оріхова. Під час однієї з атак було задіяно п'ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні військовослужбовців.

Керівник безпекових програм Павло Лакійчук констатував, що можливості російського командування обмежені через втрати. Він пояснив, що через дефіцит ресурсів росіянам бракує сил для одночасних наступів. Експерт зазначив, що через це окупанти змушені проводити операції послідовно, а не синхронно на кількох напрямках.

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Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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