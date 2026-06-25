Нафтобаза у вогні: три резервуари спалахнули після удару дронів по Краснодарському краю

Резервуарний парк Полтавської нафтобази налічує близько 28 резервуарів.

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Масова атака дронів вразила паливний об’єкт у Краснодарському краї / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Головні факти:

Полтавська нафтобаза в РФ зазнала атаки дронів

На об'єкті спалахнула пожежа у трьох резервуарах

Влада перекрила рух на місцевій автодорозі

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

Голова Красноармійського району Олександр Харитонов підтвердив удар по нафтобазі, повідомляє російський Telegram-канал Astra.

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"У результаті падіння уламків БПЛА на Полтавській нафтобазі сталося загоряння. На місці працюють екстрені та оперативні служби", — написав він.

За його словами, рух по автодорозі, що з’єднує станицю Полтавську та хутір Трудобеліковський, тимчасово перекрито.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Полтавська нафтобаза є регіональним об’єктом паливної інфраструктури, що забезпечує постачання палива для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомляє, що на нафтобазі горять три резервуари. Один із них був повний.

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ / Фото: Exilenova+

Після атаки дронів видно чорний дим / Фото: Exilenova+

Нагадаємо, що в ніч на 16 червня ударні дрони також атакували нафтобазу в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Спалахнула масштабна пожежа.

Що кажуть у Міноборони РФ

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що 269 українських безпілотників було збито над регіонами Росії.

"Протягом ночі в період з 20:00 за московським часом 24 червня до 07:00 за московським часом 25 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 269 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", — йдеться в повідомленні.

Стверджується, що безпілотники були нейтралізовані над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Калузькою, Курською, Орловською, Саратовською, Смоленською, Ростовською та Тульською областями, Московським регіоном, Кримом і Краснодарським краєм, а також над Чорним морем.

Цікаво, що в повідомленні не згадуються анексований Крим та окуповані райони материкових областей України.

Атака на Крим 25 червня — що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли з усіх боків. Було гучно в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії, Ялті.

Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

Цікаво, що окупаційна влада півострова повідомила про небезпеку в повітрі лише після другої години ночі, хоча дрони літали вже кілька годин.

У Севастополі мобільні вогневі групи прямо над житловими будинками намагалися збивати дрони.

Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової галузі. Про це в інтерв’ю BBC заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

"Свободолюбна українська "пташка" літає туди, коли й куди забажає", — зазначив він, натякаючи на розширення географії атак.

Бровді підкреслив, що одним із ключових пріоритетів залишаються об’єкти нафтогазової інфраструктури. Він пояснив це тим, що доходи від експорту енергоресурсів Росія використовує для фінансування війни проти України.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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