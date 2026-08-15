РФ випустила близько 10 ракет по Кропивницькому та Кривому Рогу: що відомо

У містах виникли пожежі після ворожих ударів, є поранені.

https://glavred.net/ukraine/rf-vypustila-okolo-10-raket-po-kropivnickomu-i-krivomu-rogu-chto-izvestno-10788680.html Посилання скопійоване

Ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Головне:

РФ завдала ракетних ударів по Кривому Рогу та Кропивницькому

У Кривому Розі постраждали двоє людей

У містах виникли пожежі

Російські окупанти вдень 15 серпня завдали ракетних ударів по Кривому Рогу та Кропивницькому. Внаслідок атаки є поранені, виникли пожежі. Про це повідомили в Дніпропетровській та Кропивницькій ОВА.

У Дніпропетровській області спочатку оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, а згодом повідомили і про ракетну небезпеку.

відео дня

Удар по Кривому Рогу

Близько 14:54 моніторингові канали повідомили про наближення ракети до Кривого Рогу. За кілька хвилин у місті пролунав вибух. У районі ймовірного місця влучання очевидці зафіксували хмару диму.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив російський удар по Кривому Рогу. За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа, а один чоловік отримав поранення.

"Виникла пожежа. Поранень дістав чоловік", - розповів Ганжа.

Через ворожу атаку у місті частково зникло світло. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом уточнив, що поранення отримали двє людей.

"Ворог завдав удару по нашому місту. Двоє людей постраждали. Йде гасіння пожежі. Ситуацію з електрикою вже стабілізовано", - написав він.

Згодом Вілкул додав, що обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі.

"Один чоловік, 61 рік - політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя", - зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Удар по Кропивницькому

Під час масованого удару російські ракети також рухалися в напрямку Кіровоградської області та Кропивницького. Повітряні сили ЗСУ попереджали рух ворожих цілей.

"Друзі! Кіровоградщина під ворожим обстрілом. Нічого не знімайте та не викладайте в мережі! І бережіть себе", - закликав керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За даними моніторингових каналів, по Кропивницькому та передмістю могли бути застосовані ракети різних типів, зокрема Х-59, Х-69 та S8000 "Бандероль'. За попередніми даними, війська країни-агресора могли атакувати місто близько 10 ракетами.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, у Кропивницькому районі зафіксували загоряння на відкритій території. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.

До яких наслідків можуть призвести удари РФ взимку - думка експерта

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив ризики, з якими Україна може зіткнутися під час нового зимового сезону. За його словами, найбільш серйозні проблеми можуть виникнути не стільки з електроенергією, скільки з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням.

"Без електроенергії ми навряд чи залишимося надовго. У нас працюють системи, особливо атомна генерація. А ось з водою можуть виникнути серйозні проблеми – і з водопостачанням, і з водовідведенням, і з теплопостачанням", - зазначив Світан в інтерв’ю Главреду.

Експерт наголосив, що саме електроенергія, тепло та вода можуть стати трьома головними викликами для України взимку. Водночас із забезпеченням населення паливом, їжею та одягом, на його думку, ситуація є менш критичною, оскільки ці ресурси можна доставляти різними шляхами.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, військово-політичний експерт Олександр Мусієнко заявив, що Росія змінила тактику і робить ставку на балістичні ракети та реактивні дрони. Мусієнко підкреснив, що противник розраховує на щоденні удари меншими партіями.

Як раніше повідомляв Главред, Ізмаїльська РДА повідомила про нічний удар дронів по портовій інфраструктурі. На місці прильоту виникла пожежа.

Представник ГУР МО Андрій Черняк попередив про можливе посилення атак по енергетичній інфраструктурі України восени. Черняк заявив, що серед потенційних цілей можуть опинитися газові об'єкти у Полтавській та Харківській областях.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред