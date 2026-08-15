РФ хоче стерти кордон з окупованими територіями: що задумали в Москві

У Москві пояснюють зміни нібито "включенням" українських земель до складу РФ.

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Росія хоче стерти межу з окупованими територіями / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Коротко:

ФСБ скасує прикордонні зони біля окупованих територій

Росія пояснює це нібито "включенням" цих земель до складу РФ

В МЗС наголошують, що кордон України міжнародно визнаний і незмінний

ФСБ країни-агресора Росії готує скасування прикордонних зон на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України. Відповідні зміни закладені у проєктах відомчих наказів і обґрунтовані нібито "включенням" захоплених українських земель до складу РФ. Про це повідомили в МЗС України.

Фактично йдеться про спробу перенести прикордонний контроль на зовнішні межі окупованих територій та стерти адміністративну межу між Росією і захопленими нею землями.

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"Таким чином, Москва вкотре намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями", - йдеться у повідомленні.

Жодні закони, укази чи відомчі накази РФ не здатні вплинути на те, кому належать захоплені землі, переконані в МЗС.

"Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав", - наголосили у відомстві.

У МЗС додали, що незалежно від того, як Росія описує захоплені землі у власному законодавстві, вона залишається державою-окупантом.

Зокрема, відомо, що зміни стосуються окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим і Севастополя.

У міністерстві підкреслили, що перестановка пунктів контролю, переоформлення документів чи перемальовування карт не впливають на державний кордон України. Він лишається міжнародно визнаним і не може бути змінений односторонніми рішеннями Москви.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Путін не готовий змінювати позицію щодо війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що Україна готова розглядати різні формати перемир’я, зокрема припинення ударів у повітряному просторі та енергетичне перемир’я. Проте Кремль не демонструє готовності до таких кроків.

За його словами, російський лідер Володимир Путін залишається зосередженим на власному баченні війни та не готовий змінювати позицію.

"Він зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль. Ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції. Але, поки всередині Росії не буде наростати криза, повʼязана з ударами по Wildberries, НПЗ, з дефіцитом палива, продуктів, бізнес-втратами, істотними на рівні дрібного, середнього та великого бізнесу – нічого не буде", - наголосив він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін хоче продовжувати війну проти України. Однак всередині країни-агресора Росії у нього підтримки таких намірів майже не залишилося.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту і додав, що російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та міжнародні партнери мають спільний план дій, який має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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