Армія України зможе піти в контрнаступ на Донбас вже за півтора місяці - CIT

ЗСУ працюватимуть над ліквідацією ліній забезпечення постачання російської армії - експерт / УНІАН

Центр бойових дій війни Росії проти України переміститься на Донбас. Почнуться позиційні бої, окупанти спробують захопити низку населених пунктів і можуть влаштувати показові "суди" над захисниками Маріуполя. За 1,5 місяці ЗСУ можуть піти в контрнаступ на території Донецької та Луганської областей, щоб звільнити свої землі і заблокувати лінії постачання армії РФ. Військова техніка в українських військових для таких дій вже з'являється. Про це заявив засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Як повідомляє Медуза, він розповів про те, що основні бойові дії проходитимуть на Донбасі. Сторони, ймовірно, перейдуть до позиційних боїв. Російські окупанти намагатимуться окупувати деякі населені пункти і проводити так звані показові "судові процеси" щодо захисників Маріуполя.

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ЗСУ можуть піти в наступ на Донбасі за 1,5 місяці

За словами Левієва, за півтора місяці сили оборони України можуть розпочати повномасштабну контрнаступальну операцію, яка, ймовірно, почнеться з Донбасу. Ресурси для цього вже є, а військова техніка продовжує надходити. Українські війська спробують ліквідувати лінії постачання російських окупаційних підрозділів.

"Приблизно за півтора-два місяці українська сторона почне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали і сам Зеленський в цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Швидше за все, вони почнуть з Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії. Воєнний стан в Україні впроваджено. Нова техніка в них вже з'являється", - підкреслив Руслан Левієв.

Контрнаступ армії України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував, що масштабний контрнаступ Збройних сил України може розпочатися в середині червня. За словами чиновника, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати достатні обсяги військової допомоги від Заходу. Після цього сформують підрозділи для наступальної операції.читайте такожУкраїна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - Загородній

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що наразі і ЗСУ, і війська РФ потребують поповнення резервів. Перевага буде у тієї сторони, яка діятиме більш оперативно. Українська армія може піти в контрнаступ на захоплені окупантами позиції в середині-другій половині червня. Однак для цього у сил оборони України має з'явитися достатня кількість зброї.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ЗСУ готові до повномасштабного контрнаступу проти військ Росії на своїй території. Однак українська армія потребує термінових постачань важких озброєнь, щоб нівелювати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці армія України планує витісняти окупантів з півдня і сходу країни.

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