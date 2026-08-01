Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися - Рубіо

Віталій Кірсанов
1 серпня 2026, 10:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Вашингтон має намір активізувати зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою.
Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися
Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Головна перешкода на шляху до діалогу - розбіжності в позиціях сторін
  • США хочуть покласти край війні

У найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це в ефірі Fox News повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, Вашингтон має намір у найближчі тижні активізувати зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою.

відео дня

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", - заявив він.

При цьому він зазначив, що головною перешкодою на шляху до діалогу залишаються суттєві розбіжності в позиціях сторін.

"Ми також розуміємо, що в обох сторін є досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми ще не досягнемо бажаного результату", - підкреслив держсекретар США.

Таким чином, у Вашингтоні розраховують найближчим часом визначити, чи існують реальні умови для повернення Києва та Москви до переговорного процесу, однак визнають, що досягнення компромісу, як і раніше, залишається складним завданням.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Коли може відкритися вікно для переговорів - коментар політолога

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із країною-агресором Росією через міжнародні дипломатичні канали та посередників, поступово розширюючи відповідні контакти.

Водночас, за його словами, вирішальний вплив на переговорні позиції України мають саме успіхи Сил оборони на полі бою, оскільки вони змінюють баланс у відносинах з Росією.

Експерт також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, Україні, ймовірно, доведеться чекати наступного сприятливого моменту, який може настати лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

На думку Чаленка, ще одне потенційне вікно можливостей може відкритися восени, коли Дональд Трамп, ймовірно, активніше долучиться до українського питання напередодні виборів до Конгресу США.

"Якщо цього не відбудеться, то нас чекає перехід до дуже складної зими, і тоді переговори, ймовірно, перенесуться вже на весну наступного року", - зазначив Чаленко в ефірі "Еспресо".

Мирна угода з РФ - що відомо

Як повідомляв "Главред", 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України.

Водночас представник України при ООН Андрій Мельник заявляв, що Київ готовий до прямих переговорів із Москвою для досягнення справедливого й міцного миру відповідно до Статуту ООН, однак терпіння України "не безмежне".

Читайте також:

Про особу: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху "Чайної партії".

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році й зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни між Росією та Україною і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання щодо Росії в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа мирний план
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в США

13:22Аналітика
Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ

Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ

11:51Війна
Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

10:47Світ
Реклама

Популярне

Більше
Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

Останні новини

13:55

Леся Нікітюк поділилася секретом відновлення після безсонних ночей

13:38

Собака подолала 965 кілометрів і повернулася до господарів через 5 роківВідео

13:22

Трамп різко змінив думку щодо ракет до Patriot для України: чого бояться в СШАФото

13:22

Чи можна мити ламінат оцтом: експерти з прибирання дали несподівану відповідьВідео

12:44

Названо місяці народження людей, життя яких кардинально зміниться після 60 років

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
12:41

Пил зникне на кілька тижнів: незвичайний спосіб полегшити прибиранняВідео

12:28

Головний ворог та ідеальна пара: з якими знаками Раку краще не зв’язуватися

11:51

Масований удар по Криму: у Генштабі відзвітували про ураження важливих об'єктів РФ

11:49

Чому 2 серпня не можна працювати в саду та на городі: яке церковне свято

Реклама
11:13

Що посадити поруч із гортензією: шість квітів для розкішної клумбиВідео

11:03

ДНК-тест заради забави розкрив 30-річну таємницю родини: дізналися занадто пізно

10:47

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

10:21

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

10:10

КНУ переводить цифровізацію у практичну площину: університет почав співпрацю з "Дією"

09:58

Захоплення сіл "на папері" триває: генерали РФ брешуть Путіну про успіхи

09:42

Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

09:25

Гороскоп Таро на завтра, 2 серпня: Тельцям — жити для себе, Ракам — дякувати

09:10

Вибухи у Криму: дрони та ракети атакували об’єкти у Севастополі та Керчі

09:10

Зірка серіалу "Універ" розкрила справжнє обличчя своїх колег по серіалу

08:39

США більше не керуватимуть допомогою Україні в рамках НАТО - Politico

Реклама
08:33

Хотів цілувати туфлі: у РФ зневажили Соседова, який принизив Пугачову

08:27

Нічний удар по енергетиці окупантів: горить Зуєвська ТЕС, Бердянськ без світла

08:21

Три знаки відчують надію, якої давно бракувало: що зміниться

07:36

Нічна атака на Київ: кількість загиблих і поранених зрослаФото

05:43

Землі загрожує потужна магнітна буря: вчені зробили лякаюче відкриття

05:11

Давнє українське слово "студенець": що воно насправді означає

04:15

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

03:11

Дати народження найрозумніших людей — що кажуть нумерологія та наука

02:31

У одного знака зодіаку в серпні 2026 здійсниться бажання: гороскоп Таро на місяцьВідео

02:01

В якому віці треба обмежувати екранний час для дітей: попередження вчених

01:50

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

01:05

У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

00:06

Потужний удар по Кремлю: названо несподівані цілі для атак углиб РФВідео

31 липня, п'ятниця
23:33

Гороскоп на тиждень 3–9 серпня: Овнам — сили, Левам — любов, Тельцям — успіх

23:16

Під старим килимом ховався справжній "скарб": господиня не повірила своїм очам

22:54

Через 3 дні чи 3 тижні: через скільки днів можна їсти мариновані огірки

22:54

Скільки часу на день насправді треба вигулювати собаку: вчені дали точну відповідь

22:32

Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

22:27

День ангела у серпні: повний календар іменин за новим та старим стилями

Реклама
22:23

Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

21:48

Як обрати ідеальний подарунок — універсальні варіанти на будь-який бюджет

21:29

Рецепт шикарної закуски з болгарського перцю - весь секрет в маринаді

21:17

Скільки насправді служить побутова техніка: коли міняти холодильник, пралку та бойлер

21:16

Яблука "Білий налив" у сиропі: перевірений рецепт заготовки на зиму

20:54

Вікна будуть сяяти, наче після клінінгу: потрібен лише один доступний інгредієнтВідео

20:35

В Києві під час протестної ходи прогриміли вибухи: РФ запустила реактивні БПЛА

20:27

Як загустити варення без крохмалю: дві ложки замінюють годину варіння

20:19

"У Пентагоні занепокоєння": з’явився сумний прогноз щодо підтримки США Києва

20:08

Календар магнітних бур на серпень: коли чекати на геомагнітні збурення

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти