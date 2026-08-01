Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

Вашингтон має намір активізувати зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою.

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Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Головна перешкода на шляху до діалогу - розбіжності в позиціях сторін

США хочуть покласти край війні

У найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це в ефірі Fox News повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами глави американської дипломатії, Вашингтон має намір у найближчі тижні активізувати зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою.

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"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", - заявив він.

При цьому він зазначив, що головною перешкодою на шляху до діалогу залишаються суттєві розбіжності в позиціях сторін.

"Ми також розуміємо, що в обох сторін є досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми ще не досягнемо бажаного результату", - підкреслив держсекретар США.

Таким чином, у Вашингтоні розраховують найближчим часом визначити, чи існують реальні умови для повернення Києва та Москви до переговорного процесу, однак визнають, що досягнення компромісу, як і раніше, залишається складним завданням.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Коли може відкритися вікно для переговорів - коментар політолога

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із країною-агресором Росією через міжнародні дипломатичні канали та посередників, поступово розширюючи відповідні контакти.

Водночас, за його словами, вирішальний вплив на переговорні позиції України мають саме успіхи Сил оборони на полі бою, оскільки вони змінюють баланс у відносинах з Росією.

Експерт також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, Україні, ймовірно, доведеться чекати наступного сприятливого моменту, який може настати лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

На думку Чаленка, ще одне потенційне вікно можливостей може відкритися восени, коли Дональд Трамп, ймовірно, активніше долучиться до українського питання напередодні виборів до Конгресу США.

"Якщо цього не відбудеться, то нас чекає перехід до дуже складної зими, і тоді переговори, ймовірно, перенесуться вже на весну наступного року", - зазначив Чаленко в ефірі "Еспресо".

Мирна угода з РФ - що відомо

Як повідомляв "Главред", 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України.

Водночас представник України при ООН Андрій Мельник заявляв, що Київ готовий до прямих переговорів із Москвою для досягнення справедливого й міцного миру відповідно до Статуту ООН, однак терпіння України "не безмежне".

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Про особу: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху "Чайної партії". У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році й зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни між Росією та Україною і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання щодо Росії в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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