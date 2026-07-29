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Кислиця назвав головний козир України у переговорах про припинення війни

Віталій Кірсанов
29 липня 2026, 15:02оновлено 29 липня, 15:59
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Сергій Кислиця пояснив, у чому Україна вбачає перевагу на шляху до переговорів із Росією.
Кісліца назвав головний козир України у переговорах про припинення війни
Кислиця назвав головний козир України у переговорах про припинення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Москва продовжує наполягати на вимогах, які Київ вважає неприйнятними
  • Російська армія вже не демонструє значних успіхів на фронті

Продовження дальнобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни. Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю NPR.

За його словами, Київ, як і раніше, дотримується позиції, згідно з якою бойові дії можуть бути зупинені за нинішньою лінією фронту. При цьому такий сценарій, підкреслив Кислиця, не означає ані юридичного, ані фактичного визнання російської окупації українських територій.

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"Це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій російськими", - сказав він.

Кісліца зазначив, що Москва продовжує наполягати на вимогах, які Київ вважає неприйнятними, зокрема домагається визнання контролю над п’ятьма українськими регіонами. Він також заявив, що російське керівництво, як і раніше, прагне встановити повний контроль над Донецькою областю та переконує міжнародних партнерів, що зможе досягти цієї мети в найближчі місяці.

Разом з тим заступник голови ОП підкреслив, що сучасна війна вже давно вийшла за межі протистояння піхоти та артилерії.

"Це вже не просто війна піхоти та артилерії - це війна XXI століття, і ми маємо перевагу", - сказав Кислиця.

За його словами, українські далекобійні безпілотники регулярно завдають ударів по об’єктах російської нафтогазової інфраструктури, що, як стверджує Кислиця, створює проблеми із забезпеченням паливом і знижує можливості Росії продовжувати бойові дії. Він також зазначив, що, за оцінкою Києва, російська армія вже не демонструє значних успіхів на фронті.

Кисліца висловив упевненість, що збереження такої стратегії може змінити ситуацію.

"Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - заявив він.

Мирна угода з РФ - що відомо

Як повідомляв "Главред", 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи в мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України.

Водночас представник України при ООН Андрій Мельник заявляв, що Київ готовий до прямих переговорів із Москвою для досягнення справедливого й міцного миру відповідно до Статуту ООН, однак терпіння України "не безмежне".

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Про особу: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, обіймав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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