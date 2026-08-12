Крок до завершення війни: важлива заява Зеленського щодо переговорів зі США

Українська сторона передала американській стороні свої пропозиції, повідомив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський передав нові пропозиції США / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/DonaldTrump

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Українська сторона передала американській свої пропозиції

Америка може допомогти Україні у сфері ППО

Президент Володимир Зеленський повідомив про передачу американській стороні нових пропозицій, спрямованих на завершення війни.

Про те, що українська сторона передала американській свої пропозиції, глава держави розповів під час звернення.

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"Америка може допомогти нашій обороні, насамперед у сфері ППО, та чинити тиск на Росію, щоб плани були іншими: готуватися до закінчення війни, а не до її затягування", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скріншот

Трамп висловився щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував ідею прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він вважає, що особистий контакт двох лідерів потенційно може стати кроком до пошуку рішення для завершення війни.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Трамп зазначив, що ініціативу Зеленського не варто ігнорувати. На його думку, безпосередній діалог між президентами України та Росії здатний відкрити додаткові можливості для дипломатичного врегулювання.

Американський лідер наголосив на важливості розгляду такого формату переговорів у рамках подальших спроб домогтися припинення бойових дій та просування мирного процесу.

Як писав Главред, у Білому домі завершилася зустріч Зеленського і Трампа. Зеленський обговорив із Трампом ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів.

Раніше повідомлялося, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може перезапустити переговорний процес щодо завершення війни й водночас відкриває Україні реальні шанси на відновлення американської військової допомоги, повідомляє Financial Times.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Трамп висловив надію, що війна в Україні завершиться до кінця його перебування в Білому домі.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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