Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Кремлі пригрозили Україні розширенням "буферної зони" та затягуванням війни

Марія Николишин
9 липня 2026, 16:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Пєсков також відреагував на заяву Трампа про можливе закриття неба над Україною.
У Кремлі пригрозили Україні розширенням 'буферної зони' та затягуванням війни
У Кремлі зробили нову заяву про війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • У Кремлі пригрозили збільшенням "буферної зони"
  • Там заявили про ризик затягування війни
  • Пєсков також згадав про діалог Путіна і Трампа

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що чим більше Україна битиме по країні-агресорці Росії, тим ширшою доведеться робити "буферну зону" на кордоні і тим тривалішою може бути війна. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Чим більше київський режим буде бити по об'єктах нашої інфраструктури, тим більшою нам доведеться робити зони безпеки. Подальша ескалація, можливо, продовжить "спеціальну воєнну операцію" якоюсь мірою - не можемо точно сказати якою. Але це точно призведе до того, що нам доведеться робити більшу зону безпеки, велику буферну зону", - сказав він.

відео дня

Також Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливе закриття повітряного простору над територією України.

"Це нова заява. Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював закриття повітряного простору. У будь-якому разі йтиметься про те, що збройні сили країн НАТО діятимуть на території України. Це якраз те, проти чого проводиться "спеціальна військова операція"", - розповів речник диктатора.

Що цікаво, він додав, що у Путіна і Трампа нібито "налагоджений конструктивний діалог", і напередодні очільник Білого дому не зателефонував Путіну, бо був "явно зайнятий після всіх контактів в Анкарі".

"Президент Путін завжди радий поспілкуватися. У них справді конструктивний діалог, попри певні розходження, які можуть мати місце", - підсумував Пєсков.

Як удари по РФ впливають на позицію Трампа

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що фактично щоденні удари, які РФ пропускає по власній території та по території окупованого Криму, створюють дуже специфічне геополітичне тло для путінського режиму.

За його словами, і Європа, і Україна зараз використовують ситуацію, коли РФ об’єктивно демонструє свою слабкість, для того щоб виграти аргументацію в очах Трампа.

"За півтора року другого президентства Дональда Трампа стало зрозуміло, що в конфліктних ситуаціях, де є дві сторони і потрібно щось вирішувати, Трамп зазвичай стає на бік сильнішого. Він не надто заглиблюється в деталі: у його логіці підтримка сильнішої сторони - це найпростіший і найшвидший шлях до завершення конфлікту", - наголосив він.

Експерт додав, що в цей момент Росія виглядає слабкою стороною, тому це робить Трампа більш сприйнятливим до аргументів Європи й України.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що є чотири ключові елементи, які, за оцінкою української сторони, необхідні для завершення війни та досягнення сталого миру. Українська пропозиція щодо завершення війни є "реалістичною та здійсненною" для Путіна.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що активні бойові дії в Україні можуть припинитися вже до кінця поточного року. При цьому він підкреслив, що перед зниженням напруженості сторони, ймовірно, зіткнуться з новим етапом ескалації.

Президент Володимир Зеленський говорив, що війна Росії проти України перейшла у нову фазу, де ключовим полем бою стає повітряний простір. Після зупинки ворога на суші та витіснення його флоту з моря, саме технології та далекобійні дрони визначатимуть подальший хід протистояння.

Читайте також:

Про персону: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах - зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті.

Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі.

Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі пригрозили Україні розширенням "буферної зони" та затягуванням війни

У Кремлі пригрозили Україні розширенням "буферної зони" та затягуванням війни

16:28Війна
В України залишилось два місяці: який новий формат війни готує Росія

В України залишилось два місяці: який новий формат війни готує Росія

16:23Аналітика
Долар раптово підскочив, євро стрімко летить вгору: курс валют на 10 липня

Долар раптово підскочив, євро стрімко летить вгору: курс валют на 10 липня

15:55Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

Путін знайшов спосіб змінити позицію Трампа щодо України: що задумав Кремль

Путін знайшов спосіб змінити позицію Трампа щодо України: що задумав Кремль

Вдарив геомагнітний шторм G1: Землю накрила затяжна магнітна буря

Вдарив геомагнітний шторм G1: Землю накрила затяжна магнітна буря

Лист 1969 року здивував світ: школярка передбачила майбутнє

Лист 1969 року здивував світ: школярка передбачила майбутнє

Останні новини

17:26

Чоловік знайшов у книзі чеки на $40 млн, але радість тривала недовго

17:24

Майборода, Ярмус і Костюк: як БФ "Українська сила" підтримує українських захисників

17:18

Ціни зростуть вже до кінця літа: який базовий продукт рекордно подорожчає

17:14

"Одна репліка стала показовою": який сигнал Трамп передав Україні на саміті НАТО

17:00

"Я закохувався": Рибчинський зізнався у почуттях до Софії Ротару

Фесенко: Трамп змінив ставлення до України, США допоможуть бити по РФ – що це означає для війниФесенко: Трамп змінив ставлення до України, США допоможуть бити по РФ – що це означає для війни
16:54

"Вибір на користь себе": Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком

16:28

Patriot можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів - Міноборони Польщі

16:28

У Кремлі пригрозили Україні розширенням "буферної зони" та затягуванням війни

16:23

В України залишилось два місяці: який новий формат війни готує Росія

Реклама
16:17

Кравець показала двійнят, яких вивезла з Києва: "Це місце нас врятувало"

15:56

"Дуже важкий шлях": відомий репер-боєць висловився щодо завершення війни

15:55

Долар раптово підскочив, євро стрімко летить вгору: курс валют на 10 липня

15:37

Шабунін "зливав" документи з грифом "ДСК", – ветеран

15:31

Трендові купальники 2026: 3 фасони, які зроблять цукерку з усіх типів фігуриВідео

15:29

Як заточити ножі для м'ясорубки: новий спосіб із наждачкою здивував багатьохВідео

15:26

США допомагають Україні бити по Росії: експерт розкрив план Вашингтона

15:19

В ДБР відреагували на інформацію ЦПК та спростували причетність до блокування розслідування про нібито 143 обʼєкти нерухомості брата Сухачова

15:02

Фарш вийде ніжним і соковитим: який інгредієнт додати перед смаженням

15:00

Косметологія без ілюзій: чому швидкий результат не означає якісний

14:58

Футболіст Ерлінг Холанн закоханий у дівчину ще зі школи: історія пари

Реклама
14:44

Чому 10 липня не можна прати та стригтися: яке церковне свято

14:38

Напад на представників ТЦК у Львові: всі подробиці резонансного інциденту

14:23

Побачене не дає спокою: жінка повернулася до життя й здивувала лікарів

14:08

"Назвали Зіна": зрадниця Асті повідомила про поповнення

13:57

Що не можна забороняти дітям: три популярні помилки батьків

13:38

Символ метелика на пральній машині: чому його не можна ігнорувати

13:21

Магніт для змій: які популярні куточки на ділянці приваблюють плазунів найбільше

13:07

"Хочу прибрати": Яна Глущенко вирішила змінити свою зовнішність

12:51

Горять нафтобази, уражено 14 суден: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ

12:49

Зірка серіалу "Свати" вразив своїм старим і втомленим виглядом

12:40

Удари СБУ по тіньовому флоту стають новим козирем України - експерт

12:38

Гурт "Авіатор" стане спеціальним гостем "Караоке на майдані": легендарне шоу знову збирає українців у центрі Києва

12:33

Сильні зливи та грози накриють Україну: синоптикиня назвала дату потепління

12:22

Померла Бонні Тайлер: що відомоВідео

12:15

Крутіше котлет і відбивних: рецепт м'ясних бризоль з фаршу за 15 хвилин

12:04

Китайський гороскоп на завтра, 10 липня: Бикам — бунтарство, Півням — консерватизм

12:03

Лист 1969 року здивував світ: школярка передбачила майбутнє

12:01

Путін знайшов спосіб змінити позицію Трампа щодо України: що задумав Кремль

11:54

Розслаблятися зарано: що має робити Україна, щоб зберегти підтримку США

11:23

Україна буде бити по РФ власною балістикою: названо перші цілі і терміни

Реклама
11:00

Пугачова покинула Кіпр заради близької людини — де вона зараз

10:54

Три знаки зодіаку зірвуть куш: доля готує шанс, який не можна упустити

10:42

Масові збройні протести в РФ: активістка назвала умову початку стрілянини

10:37

Квіти у вазі простоять в рази довше: секрет криється у двох речах з кухонної шафи

09:59

Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса: є загиблий, кількість поранених знову зросла

09:59

"Я стала жертвою": Наталка Денисенко повідомила, що постраждала

09:49

Спреї більше не знадобляться: мухи зникнуть з оселі після однієї процедури

09:35

Україна може виробляти ракет для Patriot: реальні терміни та "підводні камені"

09:24

Перемир'ю на Близькому Сході кінець: США завдали нових ударів по Ірану

08:13

РФ сколихнули вибухи: дрони підпалили НПЗ у двох російських регіонахВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти