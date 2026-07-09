У Кремлі пригрозили Україні розширенням 'буферної зони' та затягуванням війни

Пєсков також відреагував на заяву Трампа про можливе закриття неба над Україною.

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У Кремлі зробили нову заяву про війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

У Кремлі пригрозили збільшенням "буферної зони"

Там заявили про ризик затягування війни

Пєсков також згадав про діалог Путіна і Трампа

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що чим більше Україна битиме по країні-агресорці Росії, тим ширшою доведеться робити "буферну зону" на кордоні і тим тривалішою може бути війна. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Чим більше київський режим буде бити по об'єктах нашої інфраструктури, тим більшою нам доведеться робити зони безпеки. Подальша ескалація, можливо, продовжить "спеціальну воєнну операцію" якоюсь мірою - не можемо точно сказати якою. Але це точно призведе до того, що нам доведеться робити більшу зону безпеки, велику буферну зону", - сказав він. відео дня

Також Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливе закриття повітряного простору над територією України.

"Це нова заява. Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював закриття повітряного простору. У будь-якому разі йтиметься про те, що збройні сили країн НАТО діятимуть на території України. Це якраз те, проти чого проводиться "спеціальна військова операція"", - розповів речник диктатора.

Що цікаво, він додав, що у Путіна і Трампа нібито "налагоджений конструктивний діалог", і напередодні очільник Білого дому не зателефонував Путіну, бо був "явно зайнятий після всіх контактів в Анкарі".

"Президент Путін завжди радий поспілкуватися. У них справді конструктивний діалог, попри певні розходження, які можуть мати місце", - підсумував Пєсков.

Як удари по РФ впливають на позицію Трампа

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко говорив, що фактично щоденні удари, які РФ пропускає по власній території та по території окупованого Криму, створюють дуже специфічне геополітичне тло для путінського режиму.

За його словами, і Європа, і Україна зараз використовують ситуацію, коли РФ об’єктивно демонструє свою слабкість, для того щоб виграти аргументацію в очах Трампа.

"За півтора року другого президентства Дональда Трампа стало зрозуміло, що в конфліктних ситуаціях, де є дві сторони і потрібно щось вирішувати, Трамп зазвичай стає на бік сильнішого. Він не надто заглиблюється в деталі: у його логіці підтримка сильнішої сторони - це найпростіший і найшвидший шлях до завершення конфлікту", - наголосив він.

Експерт додав, що в цей момент Росія виглядає слабкою стороною, тому це робить Трампа більш сприйнятливим до аргументів Європи й України.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що є чотири ключові елементи, які, за оцінкою української сторони, необхідні для завершення війни та досягнення сталого миру. Українська пропозиція щодо завершення війни є "реалістичною та здійсненною" для Путіна.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що активні бойові дії в Україні можуть припинитися вже до кінця поточного року. При цьому він підкреслив, що перед зниженням напруженості сторони, ймовірно, зіткнуться з новим етапом ескалації.

Президент Володимир Зеленський говорив, що війна Росії проти України перейшла у нову фазу, де ключовим полем бою стає повітряний простір. Після зупинки ворога на суші та витіснення його флоту з моря, саме технології та далекобійні дрони визначатимуть подальший хід протистояння.

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Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах - зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

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