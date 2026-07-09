"Хочу прибрати": Яна Глущенко вирішила змінити свою зовнішність

Яна Глущенко розповіла про комплекс, який можна видалити лише хірургічним шляхом.

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Яна Глущенко - пластична операція / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Яна Глущенко

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Яна Глущенко хоче зробити пластичну операцію

Чому вона не змогла впоратися з комплексом іншим методом

Популярна українська актриса та колишня учасниця "Дизель-шоу" Яна Глущенко відверто розповіла про свій комплекс, який планує виправити за допомогою пластичної операції. У розмові зі Славою Дьоміним артистка зізналася, що хоче прибрати друге підборіддя.

Знаменитість повідомила, що не планує кардинально змінювати свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії. Однак друге підборіддя, яке турбує її вже тривалий час, можна прибрати лише за допомогою підтяжки.

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Яна Глущенко хоче змінити зовнішність / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я хочу прибрати друге підборіддя. Я ходила до косметолога. Кажу їй: скільки б я не худла і що б не робила, він все одно опускається, бо в мене дуже активні м’язи шиї. А вона каже: "Тобі нічого не поробиш, у тебе така фізіологія". Потрібна лише підтяжка", - поділилася Яна.

Актриса не приховувала, що зважитися на операцію їй нелегко. Попри страх, зірка впевнена у своєму бажанні якомога довше залишатися красивою.

Яна Глущенко зараз / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Чи страшно це? Я хочу гарно виглядати. Я не кажу, що хочу робити собі ніс, вилиці, губи…", - висловилася Глущенко.

Яна Глущенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проєктів "Дизель студіо" (скетч-комедія "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер гурту ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

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