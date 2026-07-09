Зірка серіалу "Свати" вразив своїм старим і втомленим виглядом

Путініст Федір Добронравов з'явився на червоній доріжці й навіть викликав критику з боку росіян.

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Федір Добронравов з'явився на червоній доріжці / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

Як виглядає Добронравов

Де він з'явився

Російський актор-путініст, який тривалий час знімався в Україні та прославився завдяки українському серіалу"Свати", Федір Добронравов, з'явився на червоній доріжці й здивував своїм зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, Добронравов з'явився на червоній доріжці на прем'єрі фільму "На село дідусеві 2", у якому він знімався. Він виглядав дуже худим і змарнілим. Крім того, його сильно видає вік: путініст буквально перетворився на сивого дідуся.

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Добронравов здивував похилим віком / Скріншот Стархіт

Втім, російські користувачі в коментарях не надто виявляли свою любов до артиста, скоріше навпаки.

"А він взагалі ще може зіграти щось, крім себе?", "Ну, це ж той, хто сміявся над усім підряд?" - пишуть його співвітчизники.

Добронравов здивував своїм похилим віком / Скріншот Стархіт

Добронравов про війну в Україні

Ще під час анексії Криму Росією Добронравов дав інтерв’ю, в якому заявив, що Крим належить Росії. Він додав, що підтримує свою країну, але творчі люди мають залишатися поза політикою. Добронравов назвав тоді анексію Криму "історично справедливою та виправленням помилки Хрущова".

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Про особу: Федір Добронравов? Федір Добронравов - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування та дубляжу, продюсер, співак; народний артист Російської Федерації.

У 2014 році підтримав окупацію Криму Росією.

У листопаді 2017 року Добронравову на три роки заборонили в’їзд до України через його публічну підтримку окупації Криму Росією.

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, брав участь у концертах на підтримку російської агресії.

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