Зірка серіалу "Свати" вразив своїм старим і втомленим виглядом

Коротко:
- Як виглядає Добронравов
- Де він з'явився
Російський актор-путініст, який тривалий час знімався в Україні та прославився завдяки українському серіалу"Свати", Федір Добронравов, з'явився на червоній доріжці й здивував своїм зовнішнім виглядом.
Як пишуть російські пропагандисти, Добронравов з'явився на червоній доріжці на прем'єрі фільму "На село дідусеві 2", у якому він знімався. Він виглядав дуже худим і змарнілим. Крім того, його сильно видає вік: путініст буквально перетворився на сивого дідуся.
Втім, російські користувачі в коментарях не надто виявляли свою любов до артиста, скоріше навпаки.
"А він взагалі ще може зіграти щось, крім себе?", "Ну, це ж той, хто сміявся над усім підряд?" - пишуть його співвітчизники.
Добронравов про війну в Україні
Ще під час анексії Криму Росією Добронравов дав інтерв’ю, в якому заявив, що Крим належить Росії. Він додав, що підтримує свою країну, але творчі люди мають залишатися поза політикою. Добронравов назвав тоді анексію Криму "історично справедливою та виправленням помилки Хрущова".
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Про особу: Федір Добронравов?
Федір Добронравов - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування та дубляжу, продюсер, співак; народний артист Російської Федерації.
У 2014 році підтримав окупацію Криму Росією.
У листопаді 2017 року Добронравову на три роки заборонили в’їзд до України через його публічну підтримку окупації Криму Росією.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, брав участь у концертах на підтримку російської агресії.
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