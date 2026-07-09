Сильні зливи та грози накриють Україну: синоптикиня назвала дату потепління

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні 10 липня
- У яких регіонах чікуються зливи із грозами
- Коли чекати потепління
У п’ятницю, 10 липня, по всій території України переважатиме волога повітряна маса, яка принесе періодичні дощі, місцями сильні зливи та грози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра в Україні переважатиме волога повітряна маса із періодичними дощами - скрізь. Можливі часом сильні зливи, грози", - йдеться в повідомленні.відео дня
Температура повітря вдень у більшості областей становитиме +19…+23 градуси. На сході країни буде дещо тепліше - від +25 до +28 градусів, тоді як у західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +17…+22 градуси.
Погода в Києві
За словами синоптикині, в Києві 10 липня також очікується дощова погода, місцями можливі грози. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +20…+22 градусів.
Водночас Діденко зазначила, що вже наступного тижня в Україні очікується потепління.
Погода в Україні - останні новини
Ранше синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що Франція та Іспанія найближчим часом знову стануть найспекотнішими країнами Європи - там очікується до +35+39 градусів, тоді як в Україні 9 липня повітря буде свіжим і навіть холоднуватим.
Як писав Главред, найближчими днями виснажливої спеки в Україні не буде. Денна температура триматиметься в межах +22…+28 градусів, лише на півдні та сході, а також у Дніпропетровській області може бути трохи тепліше.
Напередодні стало відомо, що до 9 липня в Україні переважатиме комфортна погода. До четверга по всій території країни місцями можливі короткочасні дощі з грозами.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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