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Напад на представників ТЦК у Львові: всі подробиці резонансного інциденту

Дар'я Пшеничник
9 липня 2026, 14:38
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Омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за загострення мобілізації має відповідати влада, а не лише учасники сутички.

Напад на представників ТЦК у Львові: всі подробиці резонансного інциденту
У Львові 8 липня напали на представників ТЦК / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне з новини:

  • У Львові перевернули авто ТЦК під час оповіщення про мобілізацію
  • Буданов закликав правоохоронців дати справедливу оцінку події
  • Генштаб перевіряє правомірність дій самих військовослужбовців ТЦК

У Львові 8 липня під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію сталася сутичка: люди перевернули службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування. Голова Офісу президента Кирило Буданов, Міноборони, Генштаб і Сухопутні війська ЗСУ назвали напад на військових неприпустимим і закликали правоохоронців встановити винних, а військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що відповідальність за подібні інциденти несе саме влада.

відео дня

За попередньою інформацією поліції, під час заходів на Сихові виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У Львівському ОТЦК повідомили, що зрештою військовозобов'язаного направили на проходження військово-лікарської комісії.

Буданов прокоментував ситуацію у Facebook, застерігши, що байдужість до армії може обернутися проти самих львів'ян

"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові", - йдеться у його дописі.

Напад на представників ТЦК у Львові: всі подробиці резонансного інциденту
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Водночас у Міноборони визнали, що методи мобілізації потребують удосконалення, але наголосили на рівності всіх перед законом.

"Позиція Міноборони послідовна - перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій - ворог. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - йдеться у дописі пресслужби відомства у Telegram.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що паралельно з розслідуванням дій цивільних розпочали власну службову перевірку.

"Водночас проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку", - йдеться у дописі пресслужби Генштабу ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ додали, що подібні дії шкодять здатності армії протистояти ворогу, і пообіцяли встановити всіх причетних.

"І точно не допомагає Україні перемогти агресора. Наразі правоохоронні органи зʼясовують усі обставини події. Винні особи будуть встановлені та понесуть відповідальність, яка передбачена чинним законодавством", - йдеться у дописі пресслужби Сухопутних військ.

Хто відповідальний за конфлікт

Військова омбудсменка Ольга Решетилова відмовилася давати коментарі журналістам про інцидент, пояснивши це втомою від однобокого висвітлення теми мобілізації. На її думку, головна вина лежить не на учасниках сутички, а на тих, хто роками не вирішував системні проблеми армії.

"Однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації", - наголосила Решетилова у Facebook.

Окремо посадовиця звернулася до медіа й блогерів, яких звинуватила у розпалюванні ненависті до тих, хто здійснює мобілізаційні заходи.

"Чи розумієте ви, куди веде нагнітання ненависті до ТЦК, поліції, людей, які здійснюють мобілізаційні заходи, без яких ми дуже скоро побачимо ворога на порозі наших будинків? Так, навіть на Сихові", - додала вона.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через ситуацію на Сихові провели термінову нараду з правоохоронцями.

Напад на представників ТЦК у Львові: всі подробиці резонансного інциденту

Мер Львова Андрій Садовий назвав події вечора 8 липня "сумом і соромом", вигідним лише Росії.

Проблема глибша, ніж просто інцидент у Львові

Журналіст Віталій Портников у відеокоментарі звернув увагу, що подібна сутичка могла статися в будь-якому українському місті, оскільки причина не в конкретному ТЦК, а у відсутності діалогу між владою і суспільством.

Аналітик пояснює це небажанням влади брати на себе непопулярні рішення заради збереження підтримки виборців.

"Неефективність - це не просто низка неправильно і несвоєчасно ухвалених рішень. Це насамперед намагання сподобатися, намагання навіть у критичний момент думати не про те, як ефективно вирішити проблему, а про те, як її вирішення позначиться на твоєму власному політичному майбутньому", - зазначає Портников.

Серед причин недовіри до мобілізації він виділяє постійні розмови про швидке завершення війни, які, за його словами, лунають з різних політичних таборів.

"Переважна більшість українських громадян навіть не готові усвідомити, що ніякого ключа до завершення російсько-української війни немає ані у кишені президента України, ані навіть у кишені президента США. Все залежить від волі президента Російської Федерації", - переконаний журналіст.

Портников також звертає увагу на вибіркове ставлення частини суспільства до справедливості - коли претензії до мобілізації зникають одразу, як стосуються особисто людини чи її родини.

"Українці завжди ховаються за справедливістю, яка закінчується на порозі власної хати. Корупція небезпечна тільки тоді, коли вона не стосується тебе самого", - вказує аналітик.

Наостанок він попереджає, що після завершення війни ветерани, які повернуться з фронту, гостро відчуватимуть несправедливість щодо тих, хто уникнув служби, і це відчуття може створити нову внутрішню напругу в суспільстві.

"Їх буде об'єднувати одне важливе відчуття - відчуття несправедливості по відношенню до тих, хто не хотів їх замінити. І цими процесами, звичайно, скористається Росія", - підсумовує Портников.

Розшук ТЦК - що потрібно знати
Розшук ТЦК - що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Напади на ТЦК та СП в Україні - новини за темою

Главред раніше писав, що у Харкові під час заходів з оповіщення невідомий чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК.

Двоє військових отримали поранення. Одного з них прооперували, він перебуває в лікарні. Іншого, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося - військовий помер від численних ножових поранень.

Нагадаємо, на Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК та СП. Двох поранених госпіталізували у важкому стані. Співробітники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилось, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Раніше, 30 квітня, в місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного ТЦК та СП. Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату.

Крім того, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.

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Про персону: Віталій Портников

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

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