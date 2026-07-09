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"Назвали Зіна": зрадниця Асті повідомила про поповнення

Христина Трохимчук
9 липня 2026, 14:08оновлено 9 липня, 15:34
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Зрадниця вирішила оселитися в російській глибинці.
Асті повідомила про поповнення
Асті повідомила про поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асті

Ви дізнаєтеся:

  • Асті розповіла про поповнення в її сільській родині
  • Який подарунок вона отримала

Зрадниця України Анна Асті вирішила проміняти світське життя на життя в російській глибинці та розповіла про поповнення, яке відбулося в її сільській родині. Як зізналася співачка росЗМІ, вона отримала несподіваний подарунок від сусіда.

Нещодавно зрадниця відсвяткувала свій день народження. Асті розповіла, що отримала від свого сусіда з російського села несподіваний і дорогий подарунок. Чоловік подарував їй вівцю.

відео дня
Як виглядає Анна Асті зараз
Як Анна Асті виглядає зараз / скріншот із відео

"Ніколи не думала, що мені подарують овечку. Це зробив мій сусід на день народження. З огляду на те, що вона буде моєю, то, звичайно ж, стане найщасливішою овечкою на світі. Ми назвали її Зіна", - похвалилася артистка.

Співачка наголосила, що дбатиме про свою нову улюбленицю, проте забрати подарунок поки що не змогла. Виявилося, що навіть вівця не поспішає переїжджати до господарства Анни.

Анна Асті
Анна Асті переїхала в село / фото: instagram.com, Анна Асті

"Дуже хочу її вже погладити. Я бачила її лише здалеку, бо її охороняє якийсь дуже злющий баранчик", - заявила Асті.

Захоплення Асті сільським життям давно стало предметом насмішок у російському шоу-бізнесі. Артистку вважають "колгоспницею" і недолюблюють за складний характер.

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Про персону: Анна Асті

Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити до Росії після 24 лютого 2022 року, де працює, і ні словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

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