"Назвали Зіна": зрадниця Асті повідомила про поповнення

Зрадниця вирішила оселитися в російській глибинці.

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Асті повідомила про поповнення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асті

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Асті розповіла про поповнення в її сільській родині

Який подарунок вона отримала

Зрадниця України Анна Асті вирішила проміняти світське життя на життя в російській глибинці та розповіла про поповнення, яке відбулося в її сільській родині. Як зізналася співачка росЗМІ, вона отримала несподіваний подарунок від сусіда.

Нещодавно зрадниця відсвяткувала свій день народження. Асті розповіла, що отримала від свого сусіда з російського села несподіваний і дорогий подарунок. Чоловік подарував їй вівцю.

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Як Анна Асті виглядає зараз / скріншот із відео

"Ніколи не думала, що мені подарують овечку. Це зробив мій сусід на день народження. З огляду на те, що вона буде моєю, то, звичайно ж, стане найщасливішою овечкою на світі. Ми назвали її Зіна", - похвалилася артистка.

Співачка наголосила, що дбатиме про свою нову улюбленицю, проте забрати подарунок поки що не змогла. Виявилося, що навіть вівця не поспішає переїжджати до господарства Анни.

Анна Асті переїхала в село / фото: instagram.com, Анна Асті

"Дуже хочу її вже погладити. Я бачила її лише здалеку, бо її охороняє якийсь дуже злющий баранчик", - заявила Асті.

Захоплення Асті сільським життям давно стало предметом насмішок у російському шоу-бізнесі. Артистку вважають "колгоспницею" і недолюблюють за складний характер.

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Про персону: Анна Асті Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити до Росії після 24 лютого 2022 року, де працює, і ні словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

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