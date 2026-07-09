'Вибір на користь себе': Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком

Коротко:
- Про розлучення артистка повідомила ще навесні 2024 року
- Дімопулос зберегла з колишнім чоловіком теплі та шанобливі стосунки
Українська співачка Санта Димопулос вперше розповіла про причини розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком, з яким перебувала у шлюбі 11 років.
За роки спільного життя подружжя виховувало доньку Софію. Про розлучення артистка повідомила навесні 2024 року, однак тоді вирішила не розкривати подробиць, лише зазначивши, що їй вдалося зберегти з колишнім чоловіком теплі та шанобливі стосунки.
Нещодавно в Instagram Stories виконавиця вперше відверто висловилася щодо свого рішення. За словами Дімопулос, саме вона стала ініціатором розлучення. Артистка зізналася, що довго розмірковувала над цим кроком, і остаточне рішення далося їй нелегко.
Як зазначила співачка, розлучення не було спрямовано проти колишнього чоловіка. Навпаки, вона вважає цей етап свого життя важливим і вдячна за роки, проведені разом, а також за народження доньки.
"Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, справді, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найскладніших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе", - прокоментувала артистка.
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Про особу: Санта Дімопулос
Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар’єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.
Серед її досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію - від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
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