'Вибір на користь себе': Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком

Санта Дімопулос вдячна чоловікові за роки, проведені разом, а також за народження доньки.

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Санта Дімопулос вперше назвала причину розлучення з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Коротко:

Про розлучення артистка повідомила ще навесні 2024 року

Дімопулос зберегла з колишнім чоловіком теплі та шанобливі стосунки

Українська співачка Санта Димопулос вперше розповіла про причини розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком, з яким перебувала у шлюбі 11 років.

За роки спільного життя подружжя виховувало доньку Софію. Про розлучення артистка повідомила навесні 2024 року, однак тоді вирішила не розкривати подробиць, лише зазначивши, що їй вдалося зберегти з колишнім чоловіком теплі та шанобливі стосунки.

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Нещодавно в Instagram Stories виконавиця вперше відверто висловилася щодо свого рішення. За словами Дімопулос, саме вона стала ініціатором розлучення. Артистка зізналася, що довго розмірковувала над цим кроком, і остаточне рішення далося їй нелегко.

Як зазначила співачка, розлучення не було спрямовано проти колишнього чоловіка. Навпаки, вона вважає цей етап свого життя важливим і вдячна за роки, проведені разом, а також за народження доньки.

"Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, справді, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найскладніших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе", - прокоментувала артистка.

Фото: instagram.com/stories/santadimopulos

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Про особу: Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту "ВіаГра". Пізніше вона спробувала себе в сольній кар’єрі, однак вона закінчилася одним альбомом. Серед її досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію - від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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