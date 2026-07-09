"Я закохувався": Рибчинський зізнався у почуттях до Софії Ротару

Відомий поет відверто розповів про свої почуття до зірки.

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Юрій Рибчинський про закоханість у Софію Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

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Юрій Рибчинський зізнався у коханні до Софії Ротару

Чому почуття так і не переросли у стосунки

Український поет і народний артист України Юрій Рибчинський відверто розповів про свої почуття до легендарної співачки Софії Ротару. В інтерв’ю Дмитру Гордону він зазначив, що не закохатися в прекрасну артистку було просто неможливо.

Рибчинський зізнався, що Ротару поєднує в собі рідкісний талант, неймовірну зовнішність і надзвичайно потужну енергетику. Він порівняв Софію Михайлівну з Кармен - фатальною циганкою з новели Проспера Меріме та опери Жоржа Бізе.

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Поет Юрій Рибчинський / скрін з відео

"Красива жінка. Таке трапляється навіть не раз на століття - дуже рідко з’являється людина, яка водночас є красивою жінкою й має темперамент. А такий темперамент, як у Соні, - це іспанський темперамент, це Кармен. Приголомшлива енергетика, тисяча вольт у голосі. Рідко народжуються такі співачки", - підкреслив поет.

Юрій Рибчинський не приховував, що у нього спалахували почуття до зірки. На думку поета, встояти перед магнетизмом Ротару було практично неможливо.

Софія Ротару в молодості з сестрами / фото: facebook.com/AurikaRotaruFanPage

"Звісно, як можна було бачити таку красуню, таку талановиту жінку, таку енергію, яка передається? Як можна було в Соню не закохатися? Соня й зараз красуня. Це унікально", – зізнався Рибчинський.

При цьому поет підкреслив, що його почуття завжди залишалися платонічними, оскільки він глибоко поважав її шлюб з українським музикантом Анатолієм Євдокименком. За словами Рибчинського, він ніколи не претендував на лаври чоловіка співачки, незважаючи на те, що тоді в Ротару була закохана вся країна.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомив, що Олена Кравець, чия родина зіткнулася з жахами війни, вивезла молодших дітей з української столиці на відпочинок. Через сильний удар по Києву житло популярної артистки зазнало серйозних пошкоджень.

Також Анна Асті вирішила змінити світське життя на усамітнене існування в російській глибинці та поділилася новинами про поповнення у своєму господарстві. Від сусіда по ділянці зірка естради отримала в подарунок справжню вівцю, проте досі не забрала її.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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