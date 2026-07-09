"Я закохувався": Рибчинський зізнався у почуттях до Софії Ротару

Ви дізнаєтеся:
- Юрій Рибчинський зізнався у коханні до Софії Ротару
- Чому почуття так і не переросли у стосунки
Український поет і народний артист України Юрій Рибчинський відверто розповів про свої почуття до легендарної співачки Софії Ротару. В інтерв’ю Дмитру Гордону він зазначив, що не закохатися в прекрасну артистку було просто неможливо.
Рибчинський зізнався, що Ротару поєднує в собі рідкісний талант, неймовірну зовнішність і надзвичайно потужну енергетику. Він порівняв Софію Михайлівну з Кармен - фатальною циганкою з новели Проспера Меріме та опери Жоржа Бізе.
"Красива жінка. Таке трапляється навіть не раз на століття - дуже рідко з’являється людина, яка водночас є красивою жінкою й має темперамент. А такий темперамент, як у Соні, - це іспанський темперамент, це Кармен. Приголомшлива енергетика, тисяча вольт у голосі. Рідко народжуються такі співачки", - підкреслив поет.
Юрій Рибчинський не приховував, що у нього спалахували почуття до зірки. На думку поета, встояти перед магнетизмом Ротару було практично неможливо.
"Звісно, як можна було бачити таку красуню, таку талановиту жінку, таку енергію, яка передається? Як можна було в Соню не закохатися? Соня й зараз красуня. Це унікально", – зізнався Рибчинський.
При цьому поет підкреслив, що його почуття завжди залишалися платонічними, оскільки він глибоко поважав її шлюб з українським музикантом Анатолієм Євдокименком. За словами Рибчинського, він ніколи не претендував на лаври чоловіка співачки, незважаючи на те, що тоді в Ротару була закохана вся країна.
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Про особу: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) й актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
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