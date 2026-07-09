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США допомагають Україні бити по Росії: експерт розкрив план Вашингтона

Анна Косик
9 липня 2026, 15:26
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Завдяки допомозі американців Силам оборони вдається оминати системи ППО противника.
трамп, зеленский, атака на рф
Трамп приємно вражений роботою українських військових / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що сказав Фесенко:

  • США допомагають Україні бити по Росії
  • Україна тепер не має обмежень від американців щодо ударів по ворожій території
  • США мають свою вигоду від допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив удари України вглиб території країни-агресорки Росії. Для американського лідера головне, що атаки на РФ сприяють закінченню війни.

Тому США допомагають Україні завдавати цих ударів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

відео дня

За його словами, про це свідчить заява держсекретаря США Марка Рубіо. Тобто йдеться не просто про дозвіл Україні бити по Росії, а саме про допомогу.

"Ми вже давно діємо без дозволів. Ми раніше залежали від американських дозволів, тому що США безкоштовно надавали нам зброю. Тепер вони її не надають – ми купуємо її. Тому ми не маємо зобов'язань та обмежень, де, як і яким чином використовувати придбане американське озброєння", - пояснив експерт.

Яку допомогу Україна отримує від США

На думку Фесенка, допомога, про яку заявив Рубіо, полягає в наданні супутникової розвідувальної інформації Україні. Мова йде про точні координати цілей і про те, як до цих цілей дістатися.

"Наведу найпростіший приклад. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх у цьому маршруті дуже багато. Але навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обминати російські системи ППО", - пояснив експерт.

Московський НПЗ
Московський НПЗ / Інфографіка: Главред

Водночас, американці мають і власні інтереси у наданні такої допомоги Україні, адже Росія залишається потенційним військовим противником США. Вони бачать, де саме розташовані російські системи ППО, як вони працюють і як їх можна оминати.

Як Україна може виграти війну за рахунок ударів по РФ

Главред писав, що на думку аналітиків Bild, Україна кардинально змінює стратегію веденні війни, роблячи ставку на видовищні та регулярні атаки безпілотників углиб території РФ.

Після відносного затишшя на лінії фронту, що триває з моменту контрнаступу 2023 року, Київ демонструє нову тактику виснаження ворога. Тому тепер успіх України полягає не у швидких проривах, а у трикомпонентній формулі: стабілізація фронту, ізоляція Криму та руйнування логістики агресора. Саме це має стати тим важелем, який змусить Кремль сісти за стіл переговорів.

Удари України по території РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 9 липня підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту.

Напередодні також повідомлялося, що у цю ніч під ударом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на двох нафтобазах спалахнули масштабні пожежі.

Раніше, 7 липня, у напрямку Московського регіону летіло понад 430 безпілотників, з яких ППО нібито збила щонайменше 36 дронів, які рухалися в бік Москви.

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Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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