Померла Бонні Тайлер: що відомо

Популярна британська співачка Бонні Тайлер несподівано померла в лікарні.

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Бонні Тайлер перебувала в комі / Колаж Главред, фото Facebook/Bonnie Tyler

Коротко:

Що сталося з Бонні Тайлер

Що повідомила її родина

Співачка Бонні Тайлер, відома такими хітами, як "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" та "It's a Heartache", померла у віці 75 років.

У повідомленні, опублікованому на офіційному сайті неймовірно популярної валлійської діви, яка виконує пауер-балади, йдеться: "Родина та команда Бонні з сумом повідомляють, що Бонні несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої вона лікувалася".

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Бонні Тайлер померла / Фото Facebook/Bonnie Tyler

У травні співачка зі Скьюена на півдні Уельсу була введена в штучну кому після екстреної операції на кишечнику в Португалії.

Минулого місяця її представник повідомив, що вона вийшла з коми, але залишається "дуже хворою і перебуває в реанімації".

Бонні Тайлер напередодні впала в кому / Фото Facebook/Bonnie Tyler

В офіційній заяві, опублікованій у четвер вранці, далі йшлося: "Незабаром ми опублікуємо додаткову заяву, але поки що просимо дотримуватися конфіденційності, щоб впоратися з цією трагедією".

Родина Бонні Тайлер зробила заяву / Скріншот Facebook

Бонні Тайлер: як стала відомою

Співачку помітив скаут Роджер Белл у клубі в Суонсі, і в 1977 році вона випустила свій перший сингл Lost in France. Її кантрі-поп-балада "It's a Heartache", випущена того ж року, посіла четверте місце в британському чарті синглів і третє місце в американському Billboard Hot 100.

Її найбільший хіт, більш рокова "Total Eclipse of the Heart", вийшов шість років по тому, у 1983 році, - цього разу очоливши чарти по обидва боки Атлантики.

Драматична композиція, написана автором текстів пісень гурту Meat Loaf Джимом Стейнманом, спочатку називалася Vampires in Love, оскільки була написана для мюзиклу "Носферату".

"Мені ніколи не набридає її співати", - нещодавно сказала вона BBC News. "Я люблю її, тому що всі з нетерпінням чекають на можливість її заспівати".

Як прославилася Бонні Тайлер / Фото Facebook

За цей хіт вона отримала номінацію на премію "Греммі", а також ще дві номінації за альбом Faster Than the Speed ​​of Night і сингл Here She Comes.

Стейнман також написала інший свій головний поп-рок-гімн 1980-х років - пристрасну й помпезну пісню "Holding Out for a Hero", яка була записана для саундтреку до фільму "Footloose", а згодом прозвучала у "Шреку 2".

Тайлер представляла Велику Британію на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році, посівши 19-те місце серед 26 учасників, і була нагороджена орденом Британської імперії за заслуги перед музикою у 2023 році.

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Про особу: Бонні Тайлер Бонні Тайлер - британська співачка, відома своїм характерним хрипким голосом. Популярність до виконавиці прийшла з виходом альбому The World Starts Tonight у 1977 році та синглів "Lost in France" і "More Than a Lover". Її сингл "It’s a Heartache" 1978 року посів четверте місце в UK Singles Chart і третє місце в американському Billboard Hot 100.

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