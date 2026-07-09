Долар раптово підскочив, євро стрімко летить вгору: курс валют на 10 липня

Національний банк України оновив курси валют на пʼятницю, 10 липня

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Курс валют на 10 липня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 10 липня

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 10 липня

Національний банк України оновив офіційний курс валют на п’ятницю, 10 липня. Долар США та євро зміцнилися щодо гривні. Польський злотий також подорожчав. Відповідні дані оприлюднено на сайті НБУ.

Курс долара на 10 липня

Офіційний курс долара США до гривні на п’ятницю, 10 липня, встановлено на рівні 44,51 гривні за один долар США. Порівняно з четвергом, 9 липня, американська валюта зміцнилася на 4 копійки.

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Курс євро на 10 липня

Європейська валюта також посилила свої позиції щодо гривні. Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 50,87 гривні за один євро. Порівняно з попереднім днем євро подорожчав на 18 копійок.

Курс злотого на 10 липня

Польський злотий також зріс у ціні відносно української валюти. Офіційний курс на 10 липня встановлено на рівні 11,80 гривні за один польський злотий, що на 4 копійки більше, ніж було встановлено на 9 липня

Курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини України

Як писав раніше Главред, протягом другого півріччя 2026 вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що протягом наступного року або у 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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