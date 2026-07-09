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"Дуже важкий шлях": відомий репер-боєць висловився щодо завершення війни

Віталій Кірсанов
9 липня 2026, 15:56
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Говорячи про перспективи закінчення війни, YARMAK наголосив, що Україні доведеться пройти нелегкий шлях.
ЯРМАК висловився щодо завершення війни
YARMAK висловився щодо завершення війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmak_music

Що сказав YARMAK:

  • Важливо доносити до суспільства правильні цінності та сенси
  • Українці розплачуються за помилки, які накопичувалися десятиліттями

Український репер і військовослужбовець YARMAK (справжнє ім'я - Олександр Ярмак) поділився своєю думкою про війну в Україні та розповів, що, на його переконання, необхідно для її завершення.

Під час участі в авторському проєкті співачки Тіни Кароль "Дім звукозапису" музикант зазначив, що в умовах складної ситуації з мобілізацією особливо важливо доносити до суспільства правильні цінності та сенси. За його словами, значну роль у цьому відіграє культура.

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"Більшості моїх шанувальників не потрібно пояснювати, чому ми боремося за нашу країну. Бо вони виросли на цьому, переживали все це на власній шкірі", - зазначив він.

Говорячи про перспективи закінчення війни, артист підкреслив, що Україні доведеться пройти непростий шлях.

"Важливо доносити до людей те, що, якщо ми хочемо, щоб наша держава утвердилася (а вона ще до кінця не утвердилася, ми балансуємо на межі), для того щоб ця війна закінчилася, цей шлях необхідно пройти. Це дуже болісний і важкий шлях з величезними втратами, але по-іншому держави не стають", - заявив музикант-воїн.

YARMAK також зазначив, що сьогодні українці змушені захищати свою країну і, на його думку, розплачуються за помилки, які накопичувалися протягом десятиліть.

Наразі Олександр Ярмак проходить військову службу і є командиром підрозділу DARKNODE у складі 412-го полку Nemesis.

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Про особу: YARMAK

YARMAK (Олександр Ярмак) - український репер. Вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабної війни, брав участь у боях на Харківському напрямку. Служить аеророзвідником, з 2023 року очолює взвод операторів FPV-дронів.

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