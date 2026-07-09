Горять нафтобази, уражено 14 суден: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ

Кожен день затягування Кремлем бойових дій в Україні приносить відчуття війни в Росію.

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Сили оборони уразили низку важливих для РФ об'єктів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Українські військові за одну ніч уразили дві російські нафтобази

Внаслідок атаки Сил оборони уражено 12 танкерів РФ

На нафтоналивному терміналі Росії після атаки виникла пожежа

Сили оборони України виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і удари країни-агресорки Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, воїни СБУ уразили дві нафтобази – у Ставрополі та Твері. Обидві приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів від лінії фронту.

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"В російській Уфі застосували санкції по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від нашого кордону. А також був санкціонований нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту", - додав глава держави.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки Сил оборони:

Україна знижує воєнно-економічний потенціал РФ

У Генштабі ЗС України повідомили, що в ніч на 9 липня також було уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж РФ в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Щодо ураження нафтоналивного терміналу "Юг Руси" у Батайську Ростовської області в Генштабі зазначили, що в районі підприємства зафіксовано пожежу.

Зазначений об'єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ РФ на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.

Також було уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.

Коли Україна буде бити по РФ балістикою

Главред писав, що за прогнозом співзасновника і головного конструктора української оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, восени 2026 року Україна почне випробовувати власну балістичну ракету по цілях на території Росії.

Поява української балістичної ракети може суттєво розширити можливості з ураження стратегічно важливих цілей РФ. Наразі для початку випробувань залишається лише протестувати двигун.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 9 липня декілька регіонів Росії сколихнула чергова хвиля вибухів через наліт безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на двох нафтобазах спалахнули масштабні пожежі.

Раніше, 7 липня, Москву та Московську область атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України завдали ураження двом НПЗ, пункту дислокації ракетної бригади та терміналу перевалки нафтопродуктів у Криму.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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