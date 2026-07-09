Футболіст Ерлінг Холанн закоханий у дівчину ще зі школи: історія пари

Історія кохання Ерлінга Холанна така ж незвичайна, як і сам футболіст.

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Ерлінг Холанн та його сімейне життя / Колаж Главред, фото Instagram/isabellaa

Зірковий футболіст Ерлінг Холанн - висхідна зірка чемпіонату світу, весь світ захоплюється талантом норвезького нападника на полі, а також його кумедними витівками поза полем, які стають мемами в соціальних мережах.

25-річний Холанн створив впізнаваний онлайн-образ, пов’язаний із футболом, іграми та модою, і шанувальники миттєво впізнають його фірмову світлу зачіску - кінський хвіст.

Тим часом про його сімейне життя відомо дуже мало. "Главред" вирішив з’ясувати, чи вільне серце зіркового футболіста.

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Особисте життя Ерлінга Холанна

Виявляється, у Ерлінга Холанна є друга половинка - 22-річна Ізабель Хаугсенг Йохансен. Вони разом уже п’ять років і навіть виховують сина, якого ретельно приховують від публіки.

Задовго до того, як Ерлінг Холанн став однією з найбільших зірок футболу, Ізабель Хаугсенг Йохансен уже була частиною його життя.

З ким живе Ерлінг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Вони виросли в одному невеликому норвезькому містечку Брюне, грали за один і той самий місцевий футбольний клуб і знали одне одного задовго до того, як Холанд став всесвітньо відомим. Їхні стосунки почалися у 2021 році, вже після того, як минуло дитинство, але задовго до того, як від уваги громадськості стало неможливо втекти.

На відміну від багатьох відомих пар, вони вирішили тримати свої стосунки в суворій таємниці. Публічні виступи рідкісні, особисті подробиці - ще рідше, і більша частина того, що бачать шанувальники, - це невеликі моменти, а не ретельно підготовлені заголовки.

Ерлінг Холанн - діти

У 2024 році у них народилася перша дитина, і вони розпочали новий етап свого життя, продовжуючи при цьому залишатися здебільшого поза увагою громадськості.

З ким живе Ерлінг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Однак Ерлінг Холанн розповів про те, як батьківство змінило його погляд на футбол і життя. "Я ніколи не почувався краще, ніж зараз, і, чесно кажучи, з дитиною мені стало ще краще, бо я відключаюся від роботи більше, ніж будь-коли", - сказав він.

"Коли я приходжу додому, я розслабляюся ще більше. Думаю, мені треба привітати свого сина", - сказав він в одному з інтерв’ю.

З ким живе Ерлінг Холанн / Фото Instagram/isabellaa

Кохана Ерлінга Холанна Ізабель: що про неї відомо

Поки Ерлінг Холанн на полі, Хаугсенг Йохансен займається материнством і веде блог. У неї 1,1 млн підписників в Instagram. Нещодавно вона стала амбасадоркою норвезького ювелірного бренду Juvelér Langaard і часто публікує новини зі свого життя, зокрема про поїздки до Парижа та Риму, а також фотографії зі свого нещодавнього візиту до Техасу, де вона дивилася гру Холанда на чемпіонаті світу з футболу FIFA 2026.

Останнім часом, коли Холанд очолював збірну Норвегії на одному з найпам’ятніших міжнародних турнірів, Ізабель підтримувала його з трибун, іноді ділячись моментами їхнього спільного шляху, не перетворюючи свої стосунки на видовище.

З ким живе Ерлінг Холанд / Фото Instagram/isabellaa

Вдома у них багато спільних інтересів, зокрема любов до відеоігор, як розповів Холанд.

"Їй буде досить ніяково, якщо я це скажу, але вона теж любить грати у відеоігри. Тому ми разом граємо в Minecraft", - зізнався футболіст.

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Про особу: Ерлінг Холланд Ерлінг Холлан - норвезький футболіст, нападник англійського клубу "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії. Рекордсмен англійської Прем'єр-ліги за кількістю голів за сезон (36 голів у сезоні 2022/23). Найкращий бомбардир в історії збірної Норвегії.

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