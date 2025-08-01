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У Києві зросла кількість жертв удару РФ: з-під руїн будинку дістали ще 10 загиблих

Анна Ярославська
1 серпня 2025, 08:09оновлено 1 серпня, 08:43
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У Святошинському районі тривають роботи з розбору завалів. Кількість жертв зросла до 28 осіб, з яких троє - діти.
У Києві розбирають завали після удару РФ
У Києві розбирають завали після удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Роботи з розбору завалів у Києві після удару РФ тривають
  • Кількість жертв зросла до 28
  • Серед загиблих - троє дітей

У Києві зросла кількість жертв масованого ракетно-дронового удару країни-агресора Росії. Впродовж ночі та вранці 1 серпня рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.

Як повідомили в ДСНС, таким чином, кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє - діти.

відео дня

Постраждали 159 осіб, з них - 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.

З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.

До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників і 60 одиниць техніки.

Роботи з розбору завалів тривають.

Оновлено. Станом на 08:10 кількість жертв російського удару зросла до 27, з них - троє дітей.

Як повідомили у ДСНС, 159 осіб постраждали, зокрема 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.

Сьогодні в Києві оголошено день жалоби.

Глава КМВА Тимур Тимченко повідомив, що станом на 08:34 рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.

  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС
  • У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ
    У Києві рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару РФ Фото: ДСНС

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.

Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або придушили 291 ціль.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час цієї атаки постраждала найбільша кількість дітей за одну ніч у столиці з початку повномасштабної війни.

Повідомлялося, що дівчина на ім'я Вероніка вилетіла з дев'ятого поверху і дивом залишилася живою. Зараз вона перебуває в лікарні.

Під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власному будинку разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок.

Дивіться відео - Пряме влучання РФ по житловому будинку в Києві:

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