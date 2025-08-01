У Києві зросла кількість жертв удару РФ: з-під руїн будинку дістали ще 10 загиблих

Коротко:
- Роботи з розбору завалів у Києві після удару РФ тривають
- Кількість жертв зросла до 28
- Серед загиблих - троє дітей
У Києві зросла кількість жертв масованого ракетно-дронового удару країни-агресора Росії. Впродовж ночі та вранці 1 серпня рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі 10 тіл загиблих, серед яких дитина 2-х років.
Як повідомили в ДСНС, таким чином, кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє - діти.
Постраждали 159 осіб, з них - 16 дітей.
Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям.
З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків.
До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників і 60 одиниць техніки.
Роботи з розбору завалів тривають.
Оновлено. Станом на 08:10 кількість жертв російського удару зросла до 27, з них - троє дітей.
Як повідомили у ДСНС, 159 осіб постраждали, зокрема 16 дітей. Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
Сьогодні в Києві оголошено день жалоби.
Глава КМВА Тимур Тимченко повідомив, що станом на 08:34 рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.
Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.
Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО.
Уранці в четвер стало відомо, що у Святошинському районі міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.
Протягом ночі Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей - 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або придушили 291 ціль.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час цієї атаки постраждала найбільша кількість дітей за одну ніч у столиці з початку повномасштабної війни.
Повідомлялося, що дівчина на ім'я Вероніка вилетіла з дев'ятого поверху і дивом залишилася живою. Зараз вона перебуває в лікарні.
Під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власному будинку разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок.
Дивіться відео - Пряме влучання РФ по житловому будинку в Києві:
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