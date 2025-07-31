Було влучання 5 ракет, одна – в будинок: яке місто стало основною ціллю удару РФ

Внаслідок ударів є загиблі і постраждалі. Окупанти запустили по Україні вночі понад три сотні дронів і ракет.

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Наслідки удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня/ колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Коротко:

Російські окупанти вночі запустили по Україні 309 дронів і 8 крилатих ракет

Основним напрямком удару став Київ

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна – у будинок в Києві) і 21 дрона у 12 локаціях

Російські окупанти у ніч на 31 липня запустили по Україні 317 засобів повітряного нападу (309 дронів і 8 крилатих ракет).

Основним напрямком удару був Київ. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито і подавлено за допомогою радіоелектронної боротьби 291 засіб повітряного нападу противника, серед яких 288 ударних дронів і 3 крилаті ракети Іскандер-К.

"Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м. Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним", – зазначається у повідомленні.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні в ніч на 31 липня – останні новини

Як раніше повідводив Главред, у Києві – "приліт" у житловий будинок, склався цілий під'їзд, під завалами люди. За даними КМВА, у столиці десятки людей постраждали.

Також раніше повідомлялося, що РФ вдарила прямим наведенням у 9-поверхівку – у Києві зростає кількість жертв і постраждалих. Наслідки російської комбінованої атаки фіксуються на більш ніж 27 локаціях. Дуже постраждав Солом'янський район.

Нагадаємо, людей викидало з вікон – з’явилися нові подробиці ракетного удару РФ по Києву. Наразі відомо про 6 загиблих унаслідок атаки на столицю. Але їхня кількість, на жаль, може збільшитися.

Стало відомо, що РФ обрушила на Україну понад 300 дронів і 8 ракет – поранено рекордну кількість дітей. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. Зеленський закликав партнерів реалізувати інструменти тиску на РФ.

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