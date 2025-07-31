Пролетіла дев'ять поверхів і вижила: дівчина дивом вціліла під час атаки на Київ

Дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з 9-го поверху під час російської атаки на Київ.

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Киянка Вероніка дивом вціліла під час нічної атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС України

Що відомо:

Дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з 9-го поверху під час атаки РФ

Вона перебуває у лікарні з переломом ноги

Дівчина припускає, що падіння пом’якшило ліжко

У ніч на 31 липня, коли Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії, дівчина на ім’я Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху і дивом залишилася живою. Наразі вона перебуває у лікарні. Про це повідомили в ТСН.

За словами Вероніки, вона майже нічого не встигла усвідомити. Дівчина припускає, що її відкинуло разом із ліжком в момент удару. Завдяки цьому падіння було частково пом'якшене, що врятувало їй життя.

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"З дев'ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух - і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою? Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке", - розповіла Вероніка.

Дівчина також повідомила, що досі не знає, що сталося з її батьками. Де саме вони й чи живі - наразі невідомо.

"Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними", - поділилася Вероніка.

Дивіться відео про дівчину, яка народилася в сорочці:

Дівчина пережила падіння з 9-го поверху у Києві / Фото: скріншот

Які наслідки атаки по Києву

За даними ДСНС України, внаслідок російської атаки на Київ відомо вже про десять загиблих осіб, серед них - дитина. Постраждали 93 особи, з них – 11 дітей.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено понад 1200 поліцейських і рятувальників. Станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи.

Рятувальники вже вивезли близько 500 тонн будівельних уламків, прибрали 36 знищених автомобілів. До пошуку людей під завалами залучено 4 кінологічні розрахунки. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні постраждалих.

Поліція отримала близько 2000 звернень громадян, зокрема про пошкодження майна. На місці працюють слідчі, які приймають заяви.

Також у районах обстрілів діють мобільні центри міграційної служби та сервісні центри МВС. Люди, які втратили документи, вже оформили щонайменше 4 ID-картки та одне водійське посвідчення. Надано десятки консультацій щодо відновлення документів.

Атака РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня росіяни атакували Київ ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Влучання та уламки були зафіксовані у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Є масштабні руйнування, людей доводиться витягати з-під завалів.

Також у Києві стався "приліт" у житловий будинок - склався цілий під’їзд, під завалами залишаються люди. За інформацією КМВА, у столиці десятки постраждалих.

Росіяни вдарили прямим наведенням по 9-поверхівці. Наслідки комбінованої атаки РФ зафіксовані більш ніж на 27 локаціях, особливо сильно постраждав Солом’янський район.

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня Росія випустила по Україні 317 повітряних цілей: 309 дронів і 8 крилатих ракет. Сили ППО збили або подавили 291 ціль.

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