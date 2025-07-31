РФ запустила по Україні понад 300 дронів і 8 ракет: поранено рекордну кількість дітей

В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. Зеленський закликав партнерів реалізувати інструменти тиску на РФ.

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РФ вдарила по багатоповерхівці в Києві / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головні тези:

Унаслідок атаки РФ загинули 6 осіб, понад 50 - постраждали

Пошкоджено багато житлових будинків

У Києві шукають щонайменше 10 осіб, вони під завалами

Уночі 31 липня армія РФ вдарила по Україні за допомогою понад 300 дронів і 8 ракет. Київ був основною метою масованого обстрілу. Також постраждали Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Миколаївська та Київська області.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, з ночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють рятувальники, пожежники, медики та всі необхідні служби.

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Наявні численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд.

"Наразі відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним і близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному надається необхідна допомога", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, "сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру".

"Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий. Але примусити Москву до миру, змусити їх сісти за справжній стіл переговорів - усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою для цього, буде реалізовано", - додав Зеленський.

Скільки жертв і постраждалих у столиці

За останніми даними, які озвучив мер Києва Віталій Кличко, поки що відомо про шістьох загиблих унаслідок атаки ворога на столицю. Кількість жертв, на жаль, може зрости.

Понад 50 людей звернулися по медичну допомогу. 30 із них медики госпіталізували.

За його словами, є загиблі в Солом'янському районі, де сильно пошкоджено внаслідок атаки ворога житловий будинок. Наразі відомо всього про шістьох загиблих жителів столиці. Серед жертв - шестирічний хлопчик.

"Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві з початку повномасштабної війни", - написав Кличко.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, у Києві шукають щонайменше 10 осіб - є заяви про зниклих безвісти. Імовірно, вони перебувають під завалами зруйнованих будинків на двох локаціях.

Дивіться відео - Пряме влучання РФ по житловому будинку в Києві:

Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО. Подробиці читайте в матеріалі: Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю.

Уранці в четвер стало відомо, що в одному з районів міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

Станом на 07:42 було підтверджено дані про шістьох загиблих. Четверо - у Святошинському районі, двоє - у Солом'янському. Серед загиблих - дитина, хлопчик шість років.

Згодом кількість жертв і постраждалих зросла. Триває рятувальна операція.

Дочка спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога Меган Моббс пояснила, навіщо Путін масовано вдарив по цивільних у Києві.

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