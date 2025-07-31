Софія Ротару показала розбитий будинок у Києві після нічного удару - деталі

Софія Ротару зробила виняток.

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Софія Ротару - реакція на обстріл Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

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Софія Ротару показала наслідки обстрілу столиці

Що вона написала

Українська відома співачка Софія Ротару, яка багато років жила і працювала в країні-окупанті РФ, але у 2022 році все ж таки підтримала Україну і зараз живе під Києвом, відреагувала на обстріл столиці в ніч на 31 липня.

На своїй сторінці в соцмережах Ротару опублікувала знімок зруйнованого будинку у Святошинському районі Києва.

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"Київ...", - написала співачка і залишила емоджі у вигляді розбитого серця.

Обстріл Києва 31 липня / фото: скрін instagram.com, Софія Ротару

Приблизно о п'ятій годині ранку в цьому будинку людей, які ще спали, буквально викидало з вікон внаслідок удару російської ракети.

Рятувальники продовжують розбирати завали, вже відомо про 6 загиблих і понад 50 постраждалих.

Наслідки удару по Києву / Фото: ДержНС

Позиція Софії Ротару

Софія Ротару рідко з'являється в соцмережах, лише іноді реагує на масовані обстріли України з боку країни-терориста РФ. На публіці артистка не з'являється, також вона веде самітницький спосіб життя. Подейкували, що Ротару переїхала жити до Італії, але Ауріка Ротару стверджує, що знаменитість живе під Києвом.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Софія Ротару - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Дмитро Гордон показав архівний знімок зі співачкою Софією Ротару. На чорно-білому фото журналіст стояв під руку зі співачкою, яка вразила зачіскою, виявляється, тоді Ротару носила коротке волосся з начосом і мала інакший вигляд.

А також Софія Ротару раніше пригощала артистів країни-терориста РФ смаженою картоплею. Як розповів російський продюсер Сергій Лавров пропагандистським росЗМІ, співачка готувала не тільки прості частування, а й наливала віскі.

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Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



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