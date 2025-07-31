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У Києві - "приліт" у житловий будинок: склався цілий під'їзд, під завалами люди

Анна Ярославська
31 липня 2025, 06:35оновлено 31 липня, 07:35
2969
За даними КМВА, у столиці дестятки людей постраждали.
У Києві -
У Києві - "приліт" у житловий будинок / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Армія РФ завдала ракетного удару по Києву
  • Окупанти вдарили по житлових будинках
  • Десятки людей постраждали

Рано вранці 31 липня російська армія завдала ракетного удару по Києву. Руйнування зафіксовано в кількох районах столиці. В одному з районів міста - "приліт" просто в житловий будинок. Під завалами - люди.

"Київ. Ракетний удар. Прямо в житловий будинок. Під завалами люди. Усі служби на місці. Російські терористи", - повідомив уранці в четвер президент Зеленський.

відео дня

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 06:27 у столиці відомо про 27 постраждалих.

О 06:37 голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про першу жертву. За його словами, з-під завалів рятувальники деблокували тіло жінки.

06:54 До 43 зросла кількість постраждалих у Києві, повідомив Кличко.

За словами мера столиці, 26 із них госпіталізували до стаціонарів медзакладів.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Києву:

Скиншот

Раніше столична влада повідомила про те, що після після тривалої тривоги вранці 31 липня армія РФ завдала ракетного удару по Києву балістикою.

Наслідки було зафіксовано в Шевченківському та Святошинському районах. Під удар потрапила житлова забудова.

Унаслідок ракетного удару в Голосіївському районі горить будинок, авто.

У Святошинському районі та Солом'янському - влучання в житлові будинки.

Голова КМВА повідомляв про 8 постраждалих у столиці, серед них - двоє дітей.

Дивіться відео - Кадри наслідків атаки РФ на Київ 31 липня:

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"Це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа"

Дочка спецпредставника Трампа Кіта Келлога відреагувала на атаку РФ на Київ. За її словами, це відповідь російського диктатора Путіна на ультиматум президента США.

"Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість", - написала Меган Моббс у соцмережі X.

Скріншот допису Меган Моббс у соцмережі X
Скріншот допису Меган Моббс у соцмережі X

  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС, t.me/tkachenkotymur
  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві
    РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Києві Фото: ДСНС, t.me/tkachenkotymur
Атака на Київ у ніч на 31 липня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

Окупанти також вдарили по Києву. У столиці прогриміли потужні вибухи - працювали сили ППО. Подробиці читайте в матеріалі: Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицю.

  • Атака Шахедов на Киев
    Атака Шахедов на Киев фото: ДСНС
  • Атака Шахедов на Киев
    Атака Шахедов на Киев фото: ДСНС
  • Атака Шахедов на Киев
    Атака Шахедов на Киев фото: ДСНС
  • Атака Шахедов на Киев
    Атака Шахедов на Киев фото: ДСНС

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