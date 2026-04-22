Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

Юрій Берендій
22 квітня 2026, 17:46
Росія здійснила атаку дронами на Київ, у місті пролунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.
В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо
Росія атакує столицю України дронами - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни атакували Київ дронами
  • Зберігається загроза для ряду районів в Київській області

Країна-агресорка Росія атакувала Київ дронами. В місті пролунали вибухи. Про це повідомляє КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Над столицею ворожий БпЛА. Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

відео дня
В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо
"Шахед" / Інфографіка: Главред

До цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію руху безпілотників у напрямку Київської області, зокрема на Бровари. Згодом військові повдіомили про рух дронів безпосередньо на Київ.

Станом на 17:43 в Києві оголошено про відбій повітряної тривоги, однак в частині районів Київської області небезпека все ще триває.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог / Скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, запустивши 215 дронів різних типів.

Вранці 22 квітня окупаційна армія РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий і один поранений, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Також, за даними моніторингових каналів, російські війська перебувають на фінальному етапі підготовки до масштабного удару по Україні. Зазначається, що вже підготовлено близько 950 безпілотників різних типів.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:33Війна
ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

19:27Політика
"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:21Війна
Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти