В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

Росія здійснила атаку дронами на Київ, у місті пролунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

Росія атакує столицю України дронами

Росіяни атакували Київ дронами

Зберігається загроза для ряду районів в Київській області

Країна-агресорка Росія атакувала Київ дронами. В місті пролунали вибухи. Про це повідомляє КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Над столицею ворожий БпЛА. Можлива робота ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги", - повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. відео дня

До цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про фіксацію руху безпілотників у напрямку Київської області, зокрема на Бровари. Згодом військові повдіомили про рух дронів безпосередньо на Київ.

Станом на 17:43 в Києві оголошено про відбій повітряної тривоги, однак в частині районів Київської області небезпека все ще триває.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, запустивши 215 дронів різних типів.

Вранці 22 квітня окупаційна армія РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий і один поранений, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Також, за даними моніторингових каналів, російські війська перебувають на фінальному етапі підготовки до масштабного удару по Україні. Зазначається, що вже підготовлено близько 950 безпілотників різних типів.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

