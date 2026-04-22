Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ запустила дрони з 7 напрямків: Україна під масованою атакою

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2026, 10:50
Російські окупанти запустили 215 дронів для ударів по Україні.
РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну дронами
  • Росіяни запустили понад 200 дронів з 7 напрямків
  • Зафіксовані влучання "Шахедів" та падіння уламків

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Ворог запустив 215 дронів різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив дрони з різних напрямків:

відео дня
  • Курськ,
  • Орел,
  • Брянськ,
  • Міллєрово,
  • Приморськ-Ахтарськ,
  • Шаталово,
  • Чауда.
воздушные силы
РФ атакувала Україну дронами / фото: Повітряні сили ЗСУ

Нашим захисникам вдалося знищити та подавити 189 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Однак на 13 локаціях були зафіксовані влучання 24 ударних дронів. Падіння уламків зафіксовано на 6 локаціях.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія атакувала інфраструктуру у Запорізькій області. Відомо про загиблого та одного пораненого. Впродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Згодом міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Ліве. Під атакою був сортувальний парк. У момент удару на колії був поїзд з електровозом.

Також відомо, що Росія завдала удару по Дніпру, у місті спалахнули пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Повітряні Сили вторгнення Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пункти управління і жива сила: Сили оборони потужно вдарили по РФ

11:31Світ
Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з'явився новий фаворит

Лише три знаки зодіаку мають "шосте чуття" — хто вони

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти