РФ запустила дрони з 7 напрямків: Україна під масованою атакою

Російські окупанти запустили 215 дронів для ударів по Україні.

https://glavred.net/war/rossiya-zapustila-drony-s-7-napravleniy-ukraina-podvergaetsya-massirovannoy-atake-10758611.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Україну дронами

Росіяни запустили понад 200 дронів з 7 напрямків

Зафіксовані влучання "Шахедів" та падіння уламків

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами. Ворог запустив 215 дронів різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив дрони з різних напрямків:

відео дня

Курськ,

Орел,

Брянськ,

Міллєрово,

Приморськ-Ахтарськ,

Шаталово,

Чауда.

РФ атакувала Україну дронами / фото: Повітряні сили ЗСУ

Нашим захисникам вдалося знищити та подавити 189 ворожих дронів на півночі, півдні та сході України.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Однак на 13 локаціях були зафіксовані влучання 24 ударних дронів. Падіння уламків зафіксовано на 6 локаціях.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія атакувала інфраструктуру у Запорізькій області. Відомо про загиблого та одного пораненого. Впродовж доби окупанти завдали 511 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Згодом міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що росіяни атакували залізничну станцію Запоріжжя-Ліве. Під атакою був сортувальний парк. У момент удару на колії був поїзд з електровозом.

Також відомо, що Росія завдала удару по Дніпру, у місті спалахнули пожежі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред