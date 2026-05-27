Не обійшлося без пропаганди: Росія в ООН висунула умови для мирної угоди з Україною

Небензя в ООН назвав умови РФ для мирної угоди з Україною

РФ висуває умови перед переговорами з Україною

Кремль повторює пропагандистські звинувачення

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Москва висуває власні умови перед будь-якими можливими мирними домовленостями з Україною. На брифінгу він повторив набір тез, які Кремль традиційно називає "основними причинами" війни.

Що сказав Небензя

Представник РФ заявив, що перед укладенням будь-якої угоди необхідно "усунути" фактори, які Москва вважає підставою для вторгнення. Серед них він назвав прагнення України до членства в НАТО та нібито "загрозу", яку Україна становить для Росії.

Небензя також повторив пропагандистські твердження про "неонацистську природу режиму" та "переслідування російськомовних", які Росія використовує з 2014 року.

Позиція України та партнерів

Київ і західні держави неодноразово відкидали ці звинувачення як безпідставні та спрямовані на виправдання повномасштабної агресії РФ.

Коли інтенсивність війни в Україні може знизитися

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інтенсивність війни може істотно знизитися вже до осені, якщо російська армія не зможе домогтися успіхів під час нинішнього наступу.

За його словами, Кремль робить ставку на літню військову кампанію і розраховує отримати нові територіальні результати, але очікування Москви поки що не виправдовуються, а просування російських сил залишається обмеженим.

"Путін проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ. У нього ж дві нав'язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни", - наголосив він.

Як раніше повідомляв Главред, Україна разом із європейськими партнерами розглядає можливість запровадження локальних форматів перемир’я з Росією як одного з практичних кроків до деескалації. Серед запропонованих варіантів – "аеропортне", "енергетичне" або "портове" перемир’я.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше розкрив ідею нового формату перемир’я з Росією, який передбачає припинення ударів по аеропортах, та наголосив на зусиллях Києва щодо залучення Євросоюзу в переговорний процес. Сибіга повідомив, що ця ініціатива має доповнювати дипломатію Вашингтона і є частиною комплексного підходу деескалації. Про це міністр заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зафіксували, що під час оголошеного Росією перемир’я ворог накопичував ресурси і продовжував удари артилерією та дронами типу "Молнія", що підтверджують повідомлення речника однієї з українських бригад. Така використання перемир’я на фронті свідчить про відсутність тривалої паузи в бойових діях попри оголошені домовленості.

Про персону: Василь Небензя Василь Олексійович Небензя (нар. 26 лютого 1962, Волгоград, РРФСР, СРСР) — радянський і російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (2013—2017). Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН з 27 липня 2017 року. Надзвичайний і повноважний посол (2014), пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, участь у пропагандистських заходах, спроби легалізації окупації півострова та постійні заперечення російської агресії проти України.

