Україна завершує розробку ракет: експерт назвав коли чекати перших ударів

Розробку українських ракет можуть прискорити завдяки передачі технологій і обладнання з боку Німеччини.

https://glavred.net/war/ukraina-zavershaet-razrabotku-raket-ekspert-nazval-kogda-zhdat-pervyh-udarov-10672418.html Посилання скопійоване

Україна завершує важливий етап у створенні ракет, які здатні змінити ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Україна завершує розробку власних ракет

Перші удари можуть відбутися вже в липні-серпні

Німеччина може передати технології для прискорення програм

Українська ракетна програма виходить на фінішну пряму, і вже найближчим часом Сили оборони можуть отримати на озброєння ракети власного виробництва. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, впровадження цієї програми може стати вагомим стримувальним фактором для російських окупаційних військ.

відео дня

"Моє припущення, що в липні-серпні ми, можливо, побачимо перші плюс-мінус масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях за позначкою 150-200 км, і ні в кого ми не будемо питати дозволу – бити чи не бити", — заявив Ступак.

Він також зазначив, що оптимістичні прогнози базуються не лише на внутрішніх оцінках, а й на потенційній допомозі від європейських партнерів.

Ракети українського виробництва / Инфографика: Главред

"Це може на 20-30% прискорити нашу власну ракетну програму, тому що інших варіантів, як зупинити РФ, я, відверто скажу, я не бачу", — підсумував експерт.

Ступак додав, що Німеччина може передати Україні частину технологій та обладнання, що суттєво вплине на темпи реалізації програми.

Зброя України - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нову зброю для ЗСУ Паляниця доставить у російську столицю з Харкова і Сум.

Раніше повідомлялося про те, що на Крим можуть полетіти українські балістичні ракети. Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ у Криму.

Також очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, використавши три безпілотні катери Magura-7 в атаці.

Читайте також:

Що відомо про РБК-Україна? РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред