Україна завершує розробку ракет: експерт назвав коли чекати перших ударів

Коротко:
- Україна завершує розробку власних ракет
- Перші удари можуть відбутися вже в липні-серпні
- Німеччина може передати технології для прискорення програм
Українська ракетна програма виходить на фінішну пряму, і вже найближчим часом Сили оборони можуть отримати на озброєння ракети власного виробництва. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив військовий експерт Іван Ступак.
За його словами, впровадження цієї програми може стати вагомим стримувальним фактором для російських окупаційних військ.
"Моє припущення, що в липні-серпні ми, можливо, побачимо перші плюс-мінус масовані удари українськими ракетами по великих російських позиціях за позначкою 150-200 км, і ні в кого ми не будемо питати дозволу – бити чи не бити", — заявив Ступак.
Він також зазначив, що оптимістичні прогнози базуються не лише на внутрішніх оцінках, а й на потенційній допомозі від європейських партнерів.
"Це може на 20-30% прискорити нашу власну ракетну програму, тому що інших варіантів, як зупинити РФ, я, відверто скажу, я не бачу", — підсумував експерт.
Ступак додав, що Німеччина може передати Україні частину технологій та обладнання, що суттєво вплине на темпи реалізації програми.
Зброя України - новини за темою
Нагадаємо, Главред писав, "Долетить до Москви і двох десятків аеродромів РФ: чого очікувати від "Паляниці" у війні" йдеться про те, що нову зброю для ЗСУ Паляниця доставить у російську столицю з Харкова і Сум.
Раніше повідомлялося про те, що на Крим можуть полетіти українські балістичні ракети. Дрони можуть стати не єдиним озброєнням, яке ЗСУ застосовуватимуть для атак на об'єкти РФ у Криму.
Також очільник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що українські військові збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, використавши три безпілотні катери Magura-7 в атаці.
Читайте також:
- РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога
- Росія атакувала передмістя Харкова керованими авіабомбами: що відомо
- Окупанти зайняли понад десять сіл на Сумщині: експерт оцінив імовірність штурму Сум
Що відомо про РБК-Україна?
РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред