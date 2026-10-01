РФ двічі атакувала Південний міст у Києву під час руху поїзда метро

Місцеві повідомляють, що внаслідок атаки постраждав вагон поїзда.

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Ворог атакував один з мостів столиці / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео в соцмережах

Країна-агресор Росія вдень 1 жовтня атакувала Південний міст у Києві реактивним дроном. Про це повідомляє 5 канал з посиланням на підписників.

Очевидці кажуть, що ворожий безпілотник влучив у міст в момент, коли ним проїжджав поїзд метро. Влучання нібито відбулося в огорожу біля проїзної частини мосту.

"Пасажири почули потужний вибух і побачили спалах. Одразу після цього у вагоні зʼявився дим, а з вентиляції посипався попіл. Люди не постраждали. Потяг доїхав до правого берега, до станції "Видубичі", де пасажирів висадили. Чи зазнав потяг пошкоджень - наразі невідомо", - йдеться у повідомленні. відео дня

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що окупанти атакували міст щонайменше двічі. Офіційно місцева влада станом на 12:30 не прокоментувала удари РФ по Південному мосту.

Про що свідчить атака РФ на Південний міст

Моніторинговий канал "єРадар" написав, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту у Києві.

"Це свідчить про те, що окупанти спрямували увагу на знищення ключових логістичних артерій, які зв'язують правий і лівий береги Києва. Зараз головне питання - це офіційні дані про масштаб руйнувань опор та стан залізничної й дорожньої частини", - зазначають монітори.

Якщо інформація про пошкодження опор підтвердиться, місто зіткнеться з найсерйознішим логістичним викликом у столиці за останній час.

О 12:41 мер Києва Віталій Кличко підтвердив два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

"Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань", - написав він.

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